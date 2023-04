Il tabellone dell’ATP Barcellona 2023 di tennis: Sinner e Alcaraz possono sfidarsi in finale Dal 17 al 23 aprile si giocherà il torneo ATP 500 di Barcellona. Sinner e Musetti sono in tabellone, e sono stati sorteggiati nella parte bassa presidiata da Tsitsipas. Alcaraz e Ruud presenti nella parte alta.

A cura di Alessio Morra

È stato sorteggiato il tabellone del torneo ATP di Barcellona, storico appuntamento tennistico che si disputa tradizionalmente nel mese di aprile. Il Barcelona Open Banc Sabadell vedrà ai nastri di partenza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ma anche il beniamino di casa Carlos Alcaraz, ma non Rafa Nadal che è costretto a un altro doloroso forfait. Il torneo di Barcellona si potrà seguire in diretta TV su Sky e in streaming tramite Sky Go e NOW.

Il tabellone dell’ATP Barcellona di tennis: Sinner e Musetti possono ritrovarsi ai quarti

Il 500 di Barcellona è un torneo vecchio stile, prevede al via 48 giocatori e ciò significa che le 16 teste di serie saltano il primo turno. Tra queste ci sono anche Sinner e Musetti, che sono collocati nello stesso spicchio di tabellone. Sinner esordirà contro Schwartzman o Wu e negli ottavi troverebbe uno tra Nishioka, Goffin o Feliciano Lopez, al tour d'addio. Musetti invece negli ottavi dovrebbe affrontare Cameron Norrie. In caso di vittorie multiple Sinner e Musetti si sfiderebbero nei quarti. In tabellone anche Francesco Passaro, che se la vedrà con Verdasco.

Sinner è la testa di serie numero 4 ed è finito nella parte bassa del tabellone, presidiata da Tsitsipas, a caccia di riscatto dopo la delusione di Montecarlo. Nella parte alta ci sono Alcaraz e Ruud. Quindi secondo tabellone Alcaraz e Sinner potrebbero affrontarsi in finale.

Il calendario completo del torneo: programma e orari

Dura una settimana il torneo 500 di Barcellona, inizierà lunedì 17 aprile e terminerà con la finale domenica 23 aprile. Gli incontri nelle prime cinque giornate inizieranno alle ore 12 e si disputeranno durante tutta la giornata. Le semifinali si giocheranno dalle ore 16, orario in cui prenderà il via la finale.