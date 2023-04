Sabalenka invidiosa della Porsche vinta da Swiatek a Stoccarda: minaccia di distruggerla Aryna Sabalenka protagonista di un gesto davvero curioso dopo la finale persa con Swiatek a Stoccarda. Con un gestaccio minaccia di rompere il premio.

A cura di Marco Beltrami

Una domenica di tennis all'insegna delle finali. Tra queste anche quella del torneo di Stoccarda, ovvero la migliore possibile visto che a contendersi il titolo sulla terra rossa indoor sono state la prima e la seconda tennista del mondo. Iga Swiatek ha battuto in due set Aryna Sabalenka con il risultato di 6-3, 6-4.

Un'ora e 51 minuti sono bastati alla tennista polacca che ha servito molto bene, dando all'avversaria bielorussa una sola possibilità di strapparle il servizio. Una chance non sfruttata da parte di Sabalenka che alla fine dunque ha alzato bandiera bianca. Una gioia incontenibile per la leader del ranking WTA che si era presa qualche settimana di stop obbligato a causa di un infortunio alla costola.

"Ringrazio la mia squadra, perché abbiamo avuto un momento difficile alle spalle, abbiamo dovuto prendere decisioni difficili che si sono rivelate quelle giuste. Mando un ringraziamento speciale ai tifosi polacchi. Ci vediamo a Stoccarda l'anno prossimo". Queste le parole di una raggiante Swiatek che ha festeggiato il titolo salendo sulla Porsche Taycan Blu messa in palio dagli organizzatori oltre ad un riconoscimento economico di 120.000 dollari.

Poco prima di mettersi a bordo del bolide però c'è stato una situazione curiosa con protagonista la sua avversaria. Dopo la consegna dei trofei, ecco che Sabalenka non ha nascosto le sue emozioni, e lo ha fatto alla sua maniera. Imprevedibile la giocatrice bielorussa che ad un certo punto si è voltata verso la Porsche e con il trofeo ha simulato un colpo, prendendo quasi la rincorsa, come se volesse creare un danno permanente. Tutto con un'espressione sardonica sul volto. Come a dire, visto che non l'ho vinta, ora te la rompo.

Non è la prima volta che Sabalenka regala queste scene particolari. I suoi siparietti con l'amica Badosa oppure l'intervista con fuori programma dopo la finale di Indian Wells con Rybakina. Insomma quando la tennista numero due del mondo è in campo bisogna aspettarsi davvero di tutto.