Paula Badosa ha un crollo emotivo in campo, l'amica Sabalenka è lì: "Ora sto per piangere anch'io" Paula Badosa ha dovuto ritirarsi durante l'incontro di secondo turno del torneo di Stoccarda. La tennista spagnola ha subito l'ennesimo infortunio e quando è finito il match è scoppiata in lacrime, coinvolgendo anche l'amica Sabalenka.

A cura di Alessio Morra

Paula Badosa da due anni non riesce a giocare con continuità. La spagnola subisce un infortunio dietro l'altro, ci prova, ritorna, vince qualche partita e poi si stoppa. Anche stavolta sul più bello deve fermarsi. Nel torneo di Stoccarda stava giocando un match alla pari con Sabalenka ma ha dovuto ritirarsi sul 3-3 del terzo set, e quando ha abbandonato si è lasciata andare, piangendo sulle spalle della tennista bielorussa.

Badosa e Sabalenka sono amiche del cuore, sono due ‘sorelle', che da diverso tempo mostrano il loro rapporto anche in pubblico. Si divertono tra loro, sui social sono diventate ‘Sabadosa‘. L'ultima volta che si sono incontrate sul campo il clima era mesto. Perché a Miami si giocò pochi giorni dopo la morte dell'ex fidanzato di Sabalenka. Badosa mostrò grande rispetto prima e dopo la partita, rispondendo con intelligenza a una sfilza di domande, e fu perfetta soprattutto in campo. Quando l'incontro terminò ci fu un bell'abbraccio, caldo e sentito.

Le due amiche si sono ritrovate a Stoccarda, in un importante e storico torneo che si gioca sulla terra rossa indoor. Sabalenka testa di serie numero 2 ha trovato di nuovo sulla sua strada Badosa, che prima di infortunarsi di continuo era una delle più forti al mondo. Sulla terra aveva ritrovato i colpi dei giorni migliori e la partita è stata equilibratissima. Un set per parte (6-4 Badosa, 7-6 Sabalenka) e 3-3 nel terzo set.

Un match intenso in una giornata lunghissima, che si è chiusa all'1:10 quando Badosa si è avvicinata alla rete e ha stretto la mano all'avversaria. Costretta al ritiro per un infortunio, dovuto ai soliti problemi alla schiena. La spagnola stringe la mano a Sabalenka è già in lacrime, ma dopo aver spiegato cosa lo è successo, si appoggia sulla spalla destra dell'amica e inizia a piangere. Lacrime copiose scendono dagli occhi di Badosa, che per più di qualche secondo nella notte di Stoccarda non riesce a trattenersi e cerca conforto in chi la conosce molto bene.

Un altro ritiro per l'ex numero 2 WTA che probabilmente, oltre al rammarico per il torneo di Stoccarda, teme anche che questo problema possa pregiudicare la partecipazione ai tornei di Madrid e Roma, che arrivano in rapidissima successione. E sullo sfondo ci sono il Roland Garros e Wimbledon.

Un'amica si vede nel momento del bisogno e quando ci sono vere difficoltà. Sabalenka dopo l'incontro ha mostrato il suo dispiacere e nell'intervista a caldo sul campo ha detto parole che rendono l'idea del legame tra lei e Badosa: "Si, sto davvero per piangere a dire il vero anche io. Mi sento così male per lei. Mi dispiace moltissimo per lei. Adoro questa ragazza, non provo alcuna emozione in questo momento. Non sono felice. Non sono triste. Voglio solo dire grazie alle persone che sono rimaste fino alla fine. Grazie mille. Io mi concederò un po' di zucchero".