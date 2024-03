Sabalenka in campo contro l’amica Badosa dopo il suicidio del fidanzato: “Conosco tutta la situazione” Aryna Sabalenka ha deciso di giocare il Miami Open e al suo esordio affronterà la sua migliore amica sul circuito Paula Badosa, che le ha regalato parole dolcissime alla vigilia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Aryna Sabalenka, purtroppo, ha conquistato la scena assoluta a Miami, dove si gioca uno dei principali tornei di tennis al mondo. In campo ci sono uomini e donne. Copertina dovuta alla morte del fidanzato, Konstantin Koltsov per Sabalenka che ha deciso di giocare lo stesso e che martedì, a poche ore dalla triste notizia, è scesa in campo per l'allenamento. Giovedì esordirà nel torneo al Miami Open e lo farà contro Paula Badosa, la sua migliore amica sul circuito WTA. La giocatrice spagnola ha parlato di Aryna, che è quasi una sorella, ma non di quello che è accaduto e ha spiegato anche le sue difficoltà nel trattare la questione.

Sabalenka sarà contenta di giocare contro Badosa, che è in assoluto una delle sue più care amiche e la migliore tra quelle sul circuito. Alla spagnola, che è stata numero 2 del mondo, è stato chiesto della vicenda di Aryna. Badosa in punta di piedi ha risposto con intelligenza senza entrare nel dettaglio: "Non voglio parlare di quello che è successo. Ma certo, posso dire di averla vista. Come ho detto, è una delle mie migliori amiche. Ieri ho parlato molto con lei. Stamattina lo stesso. Quindi so cosa sta passando. Conosco l'intera situazione, cosa sta succedendo. Anche per me è un po' scioccante affrontare tutto questo perché alla fine lei è la mia migliore amica e non voglio che soffra. È una situazione difficile. Allo stesso tempo giocare contro di lei è anche scomodo. È la mia migliore amica e le ho promesso che non parlerò e sarà così".

L'amicizia tra Aryna Sabalenka e Paula Badosa nel tennis femminile

Si vogliono bene, davvero tanto, sono quasi due sorelle, unite, unitissime, Paula Badosa e Aryna Sabalenka. Un legame raro nel mondo del tennis, considerando anche che la spagnola è stata una giocatrice di vertice e la bielorussa lo è da tempo. Del loro rapporto si sa tutto, perché con corredo di foto e video, ricchi di sorrisi, Sabalenka e Badosa hanno inondato i social. Foto scherzose sui campi da tennis, come in vacanza, o negli allenamenti al caldo di Dubai, talmente legate, e amate dai fan, da creare un solo nome, quello di Sabadosa – frutto dell'unione dei rispettivi cognomi. Le ultime foto insieme le avevano postate prima di Indian Wells, ora si ritroveranno una contro l'altra, in un incontro che nessuna delle due potrà mai dimenticare.

Cosa è successo a Konstantin Koltsov, fidanzato di Aryna Sabalenka

Nella notte tra il 18 e il 19 marzo è venuto a mancare Konstantin Koltsov, ex giocatore di hockey su ghiaccio che per oltre due anni e mezzo è stato il compagno di Sabalenka. Koltsov è morto proprio a Miami, dove la bielorussa è impegnata nel torneo. Naturalmente la numero 2 della WTA non ha rilasciato dichiarazioni, si è chiusa nel suo dolore non abbandonando il tennis. Ha deciso infatti di giocare e martedì si è presentata sul campo di allenamento. E giovedì sarà in campo per il match di secondo turno contro Paula Badosa, la tennista spagnola che ha superato la rientrante Simona Halep nel primo turno.