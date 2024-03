Wozniacki durissima con Simona Halep: “Chi torna dopo lo stop per doping non deve avere wild card” Botta e risposta durissimo tra Caroline Wozniacki e Simona Halep. La danese ha contestato la wild card assegnata a Miami all’ex numero uno tornata in campo dopo lo stop per doping. Halep ha risposto per le rime: “Non sono un’imbrogliona”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il torneo femminile di Miami è già iniziato e sono già successe tante cose. Sabalenka giocherà, nonostante la morte del fidanzato Konstantin Kolstov. Bronzetti è stata eliminata dopo un errore arbitrale clamoroso. E c'è stata anche una polemica a distanza fortissima tra Caroline Wozniacki e Simona Halep. Tema la wild card per la romena, che è tornata alle gare dopo una squalifica per doping. La danese non ha gradito l'invito, Halep le ha risposto in modo durissimo.

Sono due ex numero uno WTA, con due storie totalmente all'opposto. Si sono sfidate spesso, forse non sono mai state amiche. Di sicuro salta all'occhio la forte presa di posizione di Wozniacki, che i suoi fan hanno soprannominato da anni "Sweet Caroline". Ma stavolta niente dolcezza per la danese, che è tornata a giocare l'estate scorsa tre anni e mezzo dopo il ritiro dall'attività.

Nella conferenza stampa che ha fatto seguito al vittorioso incontro con Burel parlando di Halep ha espresso il suo disaccordo (in questo caso con gli organizzatori del torneo) con le wild card assegnate ai tennisti che tornano dopo lo stop per doping: "Se vuoi tornare indietro, ed è stato un errore, capisco, ma dovresti risalire dal basso".

Aggiungendo: "Ho sempre voluto uno sport pulito. La penso ancora così. Non è una cosa che riguarda Simona, ma se qualcuno imbroglia di proposito, se qualcuno è stato trovato positivo al doping non penso debba ricevere wild card al ritorno".

Mentre Wozniacki rispondeva a quelal domanda, Halep era in campo contro Paula Badosa. Al termine del match, che la romena ha perso in tre set, in conferenza stampa ha risposto in modo durissimo a Wozniacki. Difendendo la scelta del torneo di Miami e sé stessa, affermando di non essersi mai dopata.

E quando inizia la sua arringa Halep usa parole durissime contro Wozniacki e si scagiona: "Ma perché? Non ho fatto nulla di male. Non ho imbrogliato. Non mi sono dopata. Quindi è meglio se leggiamo la decisione del CAS, quello era un integratore contaminato, non era doping Non ho mai avuto niente a che fare con il doping. Non mi sono mai dopata, quindi non sono un'imbrogliona. Grazie al torneo per avermi dato la wild card e per avermi dato la possibilità di giocare in un torneo così grande. È stato fantastico essere tornato. Solo una persona che è negativa nei miei confronti non è così importante perché ho centinaia di persone che mi danno amore, quindi lo accetterò".

In realtà Halep ha torto, perché la sentenza del CAS ha ridotto la squalifica, ma non l'ha assolta. La sanzione per doping resta. Per Simona Halep c'è un clamoroso esempio di legge del contrappasso. Sei anni fa si espresse così al riguardo di alcune wild card a Maria Sharapova, senza classifica dopo la squalifica per doping: "Per i ragazzi, per i giovani tennisti non è ok aiutare con una wild card un giocatore o una giocatrice bannato per doping".