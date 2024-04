video suggerito

La giocata a sorpresa di Sara Errani sul match-point contro Wozniacki: rimpianti azzerati Sara Errani nel match vinto contro Wozniacki ha sorpreso tutti, piazzando un servizio da sotto sul match-point. Fortunatamente poco dopo è arrivata la vittoria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Sara Errani regala emozioni a Madrid. Dopo una vera e propria battaglia tra ex top 5 del ranking WTA, la tennista che il 29 aprile compirà 37 anni, ha battuto Caroline Wozniacki in tre set. L'esperta tennista italiana si è presa il secondo turno del torneo spagnolo in un modo particolare: prima del match-point vincente, aveva provato a sfruttarne un altro con un servizio da sotto. Le cose sono andate tutt'altro che bene, anche se i rimpianti per la giocata azzardata sono stati azzerati poi dalla vittoria arrivata poco dopo.

3-6, 7-5, 7-5, questo il punteggio a favore della semifinalista del torneo di Madrid nel 2013. Errani, quando la palla scottava, ha deciso di provare una giocata a sorpresa. Sul primo dei due match-point a disposizione la tennista numero 100 del mondo ha provato l'effetto sorpresa battendo con l'underhand serve.

Un tentativo che non avevamo mai visto effettuare su un punto per vincere la partita e che non ha prodotto l'effetto sperato. Wozniacki non si è lasciata sorprendere e ha avuto la possibilità di mettere lo scambio sui binari giusti, andandosi a prendere poi il punto. Fortunatamente per Sarita il secondo match-point di fila si è rivelato più fortunato, ed è arrivata così la vittoria con la commozione di Errani.

Un successo che permette alla sempreverde atleta azzurra di confermare il suo status di giocatrice con il maggior numero di vittorie sulla terra battuta ancora in attività: 194 per Errani che ha allungato su Venus Williams è al secondo posto con 167.

Grande gioia per Errani che in questo mese ha raggiunto anche una semifinale a Bogotà, oltre ai successi in doppio con Jasmine Paolini. La sua gemella azzurra oggi era sugli spalti ad assistere al confronto e fare il tifo per lei. Un talismano che ha portato bene visto che è arrivato il secondo squillo contro la Wozniacki per ridurre il gap dei risultati nei confronti diretti che ora vede la polacca avanti 4-2.