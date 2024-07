video suggerito

Zverev dice qualcosa a Fritz dopo la sconfitta: c’entra la fidanzata dell’americano Il match degli ottavi di finale del torneo di Wimbledon vinto da Taylor Fritz su Alexander Zverev ha avuto una coda velenosa a sorpresa: il tedesco si è fermato sotto rete al momento dei saluti e ha detto qualcosa nell’orecchio dell’americano, tirando in ballo la fidanzata di quest’ultimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Lunedì Taylor Fritz si è qualificato ai quarti di finale del torneo di Wimbledon battendo in cinque set il favorito Alexander Zverev: una vittoria in rimonta clamorosa quella ottenuta dal 26enne americano, che aveva perso i primi due parziali contro il tedesco numero 4 al mondo, ma poi ha ribaltato il match riuscendo a spuntarla al quinto set dopo tre ore e mezza di battaglia. Adesso Fritz è atteso nei quarti dal nostro Musetti, in una partita in cui sarà lui ad avere i favori del pronostico. Il match contro Zverev ha avuto un'appendice polemica che ha tirato in ballo la fidanzata dello statunitense, l'influencer Morgan Riddle, presente in tribuna a fare il tifo. Un tifo evidentemente un po' eccessivo, visto che il tedesco se n'è lamentato direttamente col suo avversario dicendogli qualcosa al momento della stretta di mano sotto rete.

Zverev dice qualcosa all'orecchio di Fritz: ce l'ha con la fidanzata Morgan Riddle

La scena non poteva passare inosservata: le immagini mostrano Zverev dire qualcosa nell'orecchio di Fritz e poi ribadire ancora il suo punto di vista dopo aver fatto qualche altro passo, mentre l'americano appare interdetto, non aspettandosi evidentemente quel discorso da parte del suo avversario. Ovviamente è stato poi chiesto conto al tedesco di cosa avesse detto in quel frangente e lui ha fatto capire – pur senza nominarla – che le sue parole avevano a che fare con l'esuberante fidanzata di Fritz.

Morgan Riddle in tribuna durante il match di Taylor Fritz con Alexander Zverev

"La sua squadra è estremamente rispettosa – ha premesso Zverev – Penso che il suo coach, il suo fisioterapista, anche il suo secondo allenatore, siano estremamente rispettosi. Penso che ci siano altre persone che sono nel suo box che forse non provengono dal mondo del tennis, che forse non guardano ogni singola partita. Erano un po' esagerate. Ma è ok, nessun problema. Nessun dramma. Ha rimontato da due set a zero, quindi erano ovviamente tutti eccitati, molto carichi. Ma nessun problema con Taylor. Penso che sia un ragazzo eccezionale, non ho assolutamente problemi con lui".

Una versione dei fatti confermata anche da Fritz: "Era infastidito dal fatto che alcune persone nel mio box facessero molto rumore, ma non è un gran problema".

Taylor Fritz e la fidanzata stanno assieme da 4 anni

La compagna di Fritz pubblica due storie su Instagram e poi le cancella: allusioni su Zverev

La 27enne Morgan Riddle – attivissima sui social nel documentare le sue avventure con Fritz, con cui sta assieme da 4 anni – non si era limitata peraltro a sostenere molto rumorosamente dalla tribuna il suo fidanzato, ma aveva anche pubblicato un paio di storie su Instagram che alludevano alle accuse di molestie che il tedesco ha dovuto affrontare nei confronti della madre di suo figlio ("mi ha afferrata per il collo e sbattuta contro il muro", aveva detto tra le altre cose Brenda Patea), una vicenda che si è chiusa il mese scorso con un accordo che lo ha visto versare 200mila euro, uscendone pulito dal punto di vista giudiziario. La questione resta un nervo molto scoperto per Zverev, che non ne vuole sentire minimamente parlare, come dimostra una sua risposta piccata data ad un giornalista durante il Roland Garros.

Ebbene, la fidanzata di Fritz ha prima pubblicato una storia su Instagram mentre assisteva alla partita – una foto dal campo con la scritta "fate il tifo, ragazze" – poi un'altra dopo la fine del match, un video in cui la si vede mentre sorseggia un drink con la didascalia "quando il tuo uomo vince per le ragazze". Un chiaro riferimento al vissuto di Zverev. Entrambe le storie sono state poi cancellate.

Il tedesco neanche ne sapeva qualcosa al momento del saluto a Fritz, sennò probabilmente avrebbe rincarato la dose nel lamentarsi del comportamento della ragazza.