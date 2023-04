Il dramma di Ons Jabeur a Stoccarda, crolla in lacrime dopo il ritiro: “Scusatemi tutti” Ons Jabeur è stata costretta al ritiro a causa di un brutto infortunio durante la semifinale contro Iga Swiatek. La tunisina è crollata durante l’intervista.

A cura di Marco Beltrami

Mentre Lorenzo Musetti veniva sconfitto da Tsitsipas nella semifinale di Barcellona, sulla terra rossa indoor di Stoccarda andava in scena il penultimo atto del torneo di tennis femminile. Emozioni forti nella partita tra Ons Jabeur e Iga Swiatek, ma non purtroppo per il gioco vero e proprio.

La tennista tunisina numero 4 al mondo, ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio nell'attesissima sfida contro la prima giocatrice WTA. Jabeur, che è una delle giocatrici più apprezzate e stimate dell'intero movimento ad un certo punto ha accusato un problema al polpaccio. Inutili i tentativi del fisioterapista con la tunisina che è stata costretta al ritiro.

Molto provata la giocatrice africana zoppicando in maniera plateale si è avvicinata a Swiatek per comunicarle la sua decisione inevitabile. Abbraccio e forfait tra gli applausi del pubblico. Un mix di delusione e preoccupazione per Ons Jabeur che poi ha avuto l'opportunità di intervenire al microfono per spiegare la sua situazione. La tennista si è scusata con il pubblico, dicendo di non aver capito cosa fosse successo.

Dopo aver ringraziato tutti gli spettatori presenti, Jabeur è crollata in lacrime: "Mi dispiace ragazzi, ci ho davvero provato, è solo che, per un certo punto, non so cosa sia successo. Ero davvero entusiasta di giocare con Iga oggi. È sempre divertente il confronto tra di noi e vedere che lo stadio era pieno… lo apprezzo molto e le auguro buona fortuna per la finale (dove sfiderà Sabalenka, ndr)".

E poi ancora: "Mi dispiace ragazzi, ho davvero provato a correre ma Iga non rende mai le cose facili. Quindi, grazie ragazzi per essere venuti e spero di tornare l'anno prossimo a Stoccarda". La giocatrice polacca ha dedicato un ulteriore abbraccio virtuale a Jabeur nelle sue storie di Instagram, con tanti giocatori e addetti ai lavori che si sono uniti nell'augurare in bocca al lupo alla tunisina, nella speranza che non si tratti di nulla di grave.