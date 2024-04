video suggerito

Thiago Silva scoppia in lacrime dopo l’eliminazione: era l’ultima occasione per vincere col Chelsea Thiago Silva scoppia in lacrime dopo l’eliminazione del Chelsea nella semifinale di FA Cup contro il Manchester City: il difensore brasiliano ex Milan è inconsolabile, era l’ultima chance per vincere una coppa con i Blues. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Thiago Silva scoppia in lacrime dopo l'eliminazione del Chelsea nella semifinale di FA Cup contro il Manchester City. Il difensore brasiliano si è lasciato andare in un pianto liberatorio dopo il fischio finale che ha sancito l'addio al torneo dei Blues.

Un gol nel finale di Bernardo Silva ha deciso la sfida tra le squadre di Mauricio Pochettino e di Pep Guardiola e dopo la partita, il calciatore ex Milan ha mostrato la sua emotività perché era l'ultima occasione per vincere col Chelsea: Thiago Silva ha il contratto in scadenza e non verrà rinnovato.

Da qualche mese si parla di un futuro in Brasile per Thiago Silva, con il Fluminense molto interessante al difensore classe 1984. Di questo possibile trasferimento ha parlato nelle scorse ore l'ex centravanti e oggi dirigente del Flu, Fred, a margine del sorteggio dei gironi di Copa LIbertadores: "Thiago Silva è il nostro sogno da molto tempo. Il presidente parla con lui tutte le settimane. In questo momento è ancora sotto contratto in Inghilterra e facciamo il tifo per lui. È un mio amico, sono un suo tifoso. Sa che qui le porte per lui sono spalancate. Ora non c'è nulla, dobbiamo fare attenzione a non pressarlo troppo, ma noi amiamo Thiago e lui ama il Fluminense. Un ritorno si concretizzerà prima o poi, è inevitabile".

Thiago Silva è approdato in Inghilterra a parametro zero e firmando un contratto annuale con opzione per il secondo anno: al Chelsea ha vinto la Champions League 2020-2021, Supercoppa UEFA 2021 e la Coppa del mondo per club 2021. Avrebbe voluto concludere la sua esperienza a Londra con un altro titolo ma le sue speranze si sono arenate al gol di Bernardo Silva.

Il brasiliano si è accovacciato sul terreno di gioco di Wembley e poi è scoppiato in lacrime: Jeremy Doku del City ha fatto del suo meglio per consolare il leggendario difensore brasiliano ma ci è riuscito solo in parte. L'ex Milan e PSG non è riuscito a nascondere la sua delusione.

Il Manchester City ha reagito dopo l'eliminazione dalla Champions League e ha staccato il pass per la finale di FA Cup: Pep Guardiola sfiderà una tra Coventry e Manchester United, in campo domenica per l'altra semifinale.