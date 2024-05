video suggerito

Lehecka in lacrime, si blocca all’improvviso e si ritira: Auger-Aliassime in finale a Madrid Jiri Lehecka si è ritirato a metà del primo set della semifinale con Auger-Aliassime, che vola in finale a Madrid ancora una volta grazie a un problema fisico di un avversario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Fioccano infortuni a Madrid. Stavolta a doversi ritirare è Jiri Lehecka. Il tennista ceco, giunto a sorpresa in semifinale dopo aver vinto con Nadal e aver superato Medvedev, che aveva abbandonato dopo il primo set, a metà del primo set ha lasciato il campo, furioso, per un problema probabilmente alla schiena. Vola in finale, senza colpo ferire, Felix Auger-Aliassime, che nei quarti non aveva giocato in virtù del forfait di Sinner. Il canadese affronterà Rublev domenica in finale.

Lehecka costretto a ritirarsi esce dal campo furioso

Il tennista ceco a Madrid stava giocando la partita più importante della sua carriera, quantomeno per peso, quando nel sesto gioco ha accusato un problema alla schiena, si è bloccato, ha chiesto l'intervento del fisioterapista ed è tornato negli spogliatoi per un massaggio. Quando Lehecka è tornato in campo non sembrava in forma smagliante, ma ha vinto i primi due punti, nel terzo però è crollato, è caduto, piegato dal dolore, si è rialzato a fatica, trattenendo le lacrime, ha salutato arbitro e avversario e si è ritirato. Prima di prendere le sue cose ha spaccato la racchetta e furioso ha lasciato il campo.

Auger-Aliassime in finale, vince ancora a Madrid per il ritiro di un avversario

Il tennista canadese, che è stato nella top ten due anni fa, si qualifica per la finale, che vivrà domenica contro il russo Andrey Rublev, che ha sconfitto 6-4 6-3 Fritz nella prima semifinale. Auger-Aliassime torna a ottenere un risultato di alto livello e lo fa grazie anche a una discreta dose di fortuna. Perché il canadese ha vinto tre delle sei partite a Madrid grazie al ritiro di un avversario. Perché prima di Lehecka ha sfruttato la rinuncia di Sinner nei quarti e il ritiro di Mensik nel terzo turno.

Rublev-Auger Aliassime è la finale di Madrid

Finale inedita tra il russo e il canadese, che si sfideranno per la sesta volta. Rublev è favorito, per classifica e precedenti (è avanti 4-1), ma Auger-Aliassime è risorto all'improvviso e proverà a chiudere il torneo in modo meraviglioso. Per Rublev sarà la quinta finale 1000 della sua carriera.