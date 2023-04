Musetti lotta e dà spettacolo, ma Tsitsipas è più forte e va in finale a Barcellona Musetti si ferma in semifinale a Barcellona, Tsitsipas lo ha sconfitto in tre set con il punteggio di 6-4 5-7 6-3. Il greco affronterà domenica il vincente di Alcaraz-Evans.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti finisce la sua corsa nel torneo ATP 500 di Barcellona. Il tennista italiano è stato eliminato in una bella semifinale da Stefanos Tsitsipas, che per la terza volta giocherà la finale di questo torneo. Sfiderà il vincente di Alcaraz-Evans.

Una semifinale ricca di colpi spettacolari, ma anche di tanti errori. Una semifinale anomala per la terra battuta. Considerato che sono stati pochi gli scambi prolungati da fondo e tante le discese a rete. Musetti va avanti di un break due volte nel primo set, ma è sempre raggiunto e nel decimo game, c'è il break decisivo di Tsitsipas, che si aggiudica il primo set con il punteggio di 6-4.

Il secondo set è migliore, entrambi salgono di livello. Anche stavolta Musetti si mette avanti di un break, ma il greco lo riaggancia e sul 5-4 si procura il matchpoint. L'italiano è bravissimo, non perde il filo e soprattutto lo cancella: è parità, poi Musetti tiene la battuta e nel gioco successivo, complice anche una discussione di Tsitsipas con l'arbitro, ottiene il break. Serve così per il set. Parte bene, ma poi arrivano due errori (un doppio fallo e un diritto a rete) e soprattutto due grandissimi vincenti. Il setpoint è di Musetti, che lo sfrutta: è 7-5. Si va al terzo set.

L'avvio sembrava promettente, con una palla break in avvio per Musetti che invece in poco tempo finisce sotto 4-0, il vantaggio lo dimezza, ma la montagna da scalare è troppo ampia. Lorenzo è molto bravo a non arrendersi, ma Tsitsipas non poteva vanificare un vantaggio tale e dopo quasi due ore e mezza di gioco il greco vince un match bello e lottato. Complimenti a Musetti che ora si trasferirà a Madrid. Mentre il greco, dopo aver perso due finali con Nadal, cercherà di vincere la finale dell'edizione 2023, probabilmente con Alcaraz.