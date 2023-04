ATP Barcellona, Musetti-Tsitsipas oggi in semifinale: orario TV e dove vedere la partita di tennis

Lorenzo Musetti oggi affronta Stefanos Tsitsipas nella semifinale dell'ATP 500 di Barcellona di tennis: in palio c'è la qualificazione alla finale dello storico torneo catalano. Chi vincerà se la vedrà con Alcaraz o Evans come prossimo avversario. La partita si disputerà alle ore 13:30 di sabato 22 aprile. La semifinale Musetti-Tsitsipas sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva su Sky.

Musetti sfiderà Tsitsipas (numero 5 nel ranking ATP) per la quarta volta e cercherà di battere un altro top 5 del tennis dopo aver sconfitto Djokovic la scorsa settimana a Montecarlo. L'italiano sta giocando bene, è sempre più continuo, ma il greco è uno dei più forti al mondo sul rosso. Le semifinali del torneo 500 di Barcellona saranno trasmesse in diretta TV su Sky. Sui canali 201 e 205 si potrà seguire Musetti-Tsitsipas, mentre ‘solo' sul canale 205 verrà trasmessa Alcaraz-Evans.

ATP Barcellona, a che ora gioca Musetti contro Tsitsipas

La partita tra Musetti e Tsitsipas è in programma sul campo centrale di Barcellona e prenderà il via oggi alle 13:30. Musetti-Tsitsipas aprirà il programma della giornata di sabato: a seguire si giocherà la seconda semifinale tra Alcaraz e Evans.

Dove vedere Musetti-Tsitsipas in diretta TV e streaming

Dove vedere Musetti-Tsitsipas in diretta TV? La semifinale del 500 di Barcellona si potrà seguire in TV in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). La diretta streaming di Musetti-Tsitsipas sarà disponibile su Sky Go e su NOW. Telecronaca di Elena Pero e Laura Golarsa.

I precedenti tra Musetti e Tsitsipas

Il computo è sul 3-0 per il greco, ma in realtà i precedenti vanno scomposti. Il primo è datato 2021, Musetti non aveva nemmeno diciotto anni. Nella semifinale di Acapulco Tsitsipas vinse agevolmente, poi arrivò il bis nella semifinale di Lione (era sempre il 2021). Di recente c'è stata la sfida negli ottavi di finale del Roland Garros 2022: Musetti vinse i primi due set, poi Tsitsipas in rimonta ottenne il successo nel primo turno.

