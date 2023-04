ATP Barcellona, oggi il derby Sinner-Musetti ai quarti: orario tv e dove vedere la partita di tennis

Sinner-Musetti oggi è la partita dei quarti del torneo di Barcellona. Il match è in orario oggi venerdì 21 aprile alle 12 sul campo centrale Rafa Nadal. Jannik è reduce dalla vittoria non semplice su Nishioka, in cui ha mostrato anche un po' di stanchezza fisica, mentre Lorenzo ha battuto in rimonta Norrie. Sinner ha dichiarato a tal proposito: "Mi conosco e non voglio farmi male".

Per Sinner e Musetti si tratta di un replay della partita della scorsa settimana a Montecarlo, quando ad imporsi è stato il primo, come nell'altro precedente risalente ad Anversa. In palio la semifinale contro uno tra Tsitsipas e De Minaur. Ecco tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

Sinner-Musetti a Barcellona, l'orario della partita dei quarti di finale

A che ora giocheranno Sinner e Musetti? La partita è in programma sul campo centrale in orario d'apertura, quindi alle ore 12. Questo significa che il match non subirà ritardi, a meno di complicazioni legate al meteo, perché saranno loro a dare inizio alle partite di oggi.

Sinner-Musetti in TV e streaming: dove vedere i quarti di finale di Barcellona

Dove vedere Sinner-Musetti in TV? La partita dei quarti di finale del torneo di Barcellona si potrà vedere in TV in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 del satellite). Il derby italiano di tennis si potrà seguire anche su Sky per gli abbonati, su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Diretta streaming di Sinner-Musetti sul sito di Supertennis, e per gli abbonati sull'app Supertennix. Gli utenti Sky potranno sfruttare l'app Sky Go. Possibile acquistare anche il singolo tagliando dell'evento sulla piattaforma live NOW.

I precedenti tra Sinner e Musetti

Sinner e Musetti si sono affrontati già due volte in carriera, e si conoscono molto bene avendo condiviso anche tante esperienze in azzurro. L'ultimo confronto la scorsa settimana a Montecarlo, con Jannik che ha vinto in due set. In precedenza il match di Anversa 2021, chiuso con lo stesso esito. Musetti sogna il primo successo.

Il prossimo avversario in tabellone per Sinner o Musetti

Il vincente della partita tra Sinner e Musetti sfiderà in semifinale quello del confronto tra Tsitsipas e De Minaur, con il greco ampiamente favorito. Una sfida comunque ostica per la parte bassa del tabellone. Nella parte alta il favorito e pericolo numero uno è Alcaraz.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su ATP Barcellona 2023 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0