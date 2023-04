Sinner e Musetti oggi agli ottavi dell’ATP Barcellona 2023: orari tv e dove vedere in diretta le partite di tennis

Jannik Sinner scende in campo oggi contro il giapponese Yoshihita Nishioka in un match degli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona: in palio c'è il passaggio ai quarti di finale dello storico catalano, che vede Carlos Alcaraz come testa di serie numero 1. La partita si disputerà alle ore 11 di giovedì 20 aprile. La partita tra Sinner e Nishioka sarà trasmessa in TV e streaming in esclusiva su Sky.

Sinner sta giocando a livelli altissimi, un 2023 stellare che lo ha proiettato tra i primi 8 della classifica ATP, nella Race è il numero 3. Il tabellone è buono, il successo su Schwartzman è più che convincente. Ora c'è Nishioka. In caso di successo potrebbe esserci un altro derby, perché se Sinner batterà il giapponese affronterà Norrie o Musetti, che ha agevolmente eliminato Kubler.

ATP Barcellona a che ora gioca Sinner contro Nishioka orario e programma

La partita tra Sinner e Nishioka inizierà alle 11 ora italiana. Sinner quindi aprirà un ricchissimo problema che prevede sul campo centrale poi Shapovalov-Tsitsipas, incontro che sarà altamente spettacolare, il derby spagnolo tra Alcaraz e Bautista Agut e il match tra il norvegese Ruud e Cerundolo.

Dove vedere Sinner-Nishioka in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Nishioka in diretta TV? Il match degli ottavi del 500 di Barcellona si potrà seguire in TV in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). La diretta streaming di Sinner-Nishioka sarà visibile su Sky Go e su NOW. Telecronaca di Elena Pero e Laura Golarsa.

I precedenti tra Sinner e Nishioka

Non ci sono state già precedenti tra il tennis italiano e quello giapponese. Sinner è il numero 8 della classifica mondiale ed è favorito contro Nishioka, piazzato al 35° posto e vincitore nel secondo turno contro il ‘vecchio' Goffin.

Dove vedere Norrie-Musetti in diretta TV e streaming

Pure l'incontro tra il tennista britannico e quello toscano si potrà seguire in diretta TV su Sky, sul canale 201 (Sky Sport), e in streaming tramite Sky GO e NOW. Norrie-Musetti è in programma come terzo incontro sul campo numero 1, intitolato a Gimeno. Dunque non inizierà prima delle ore 15.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su ATP Barcellona 2023 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0