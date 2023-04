Musetti conquista il derby con Sinner ai quarti dell’ATP Barcellona: sconfitto Norrie in tre set Musetti ha battuto in rimonta Norrie negli ottavi del torneo di Barcellona e ora sfiderà nei quarti in programma venerdì Jannik Sinner. Rivincita del torneo di Montecarlo.

A cura di Marco Beltrami

Derby italiano tra Musetti e Sinner ai quarti di finale del torneo di Barcellona. Il primo infatti ha battuto agli ottavi il britannico Norrie in tre set, conquistandosi così l'opportunità di tentare la rivincita dopo il ko di Montecarlo contro Jannik che nella tarda mattinata ha superato Nishioka.

"Muso" dopo aver perso il primo set, condizionato anche da un problema al braccio, si è riscattato in rimonta. Prova di carattere per il carrarino in più di due ore di partita. Appuntamento ora alla sfida con Sinner in programma venerdì 21 aprile.

Match iniziato nel segno degli scambi interminabili da fondo, con Musetti che ha avuto la prima chance con il break del 2-1. Subito controbrekkato, Lorenzo ha nuovamente avuto due occasioni per restituire il favore ma Norrie è stato bravo a mantenere il servizio portandosi sul 3-2. Da qui in poi il britannico, ha preso il largo sfruttando anche qualche errore di troppo dell’italiano. 3 game di finale e 6-3 in favore per l’avversario di Lorenzo che ha iniziato ad accusare anche un problema al braccio.

Infatti il secondo set si è aperto con l'intervento del fisioterapista, che poco dopo ha fornito al giocatore carrarino un antidolorifico. Partita che sembrava quasi compromessa per Musetti che è stato comunque bravo a restare sul pezzo, approfittando poi del passaggio a vuoto prolungato di Norrie. Nel finale del parziale infatti la luce del britannico si è spenta, e il tennista italiano è riuscito a chiudere 7-5.

5 game di fila da parte di Musetti che ha proseguito nel suo momento on-fire anche nel terzo set, con Norrie visibilmente in calo. 6-1 in favore dell'italiano che probabilmente ha accusato anche meno fastidi al braccio, ed è tornato dominante.

Musetti prossimo avversario di Sinner nei quarti di Barcellona, derby italiano

Musetti dunque torna a sfidare Sinner nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. I due tennisti si sono affrontati una settimana fa a Montecarlo, con Jannik che si è imposto agevolmente con un doppio 6-2. In precedenza, un altro confronto a livello ATP ad Anversa, con un altro successo per l'altoatesino. Musetti dunque va a caccia del riscatto e della rivincita. In palio c'è un posto in semifinale contro uno tra Tsitsipas e De Minaur.