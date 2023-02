La storia di Wu, primo cinese a vincere un torneo ATP: ha guadagnato 1800 posizioni in classifica Wu Yibing battendo Isner nella finale del 250 di Dallas è diventato il primo tennista cinese a vincere un torneo ATP. Wu sta scaldando la classifica, poche settimane fa è entrato per la prima volta nella top 100, un anno fa era 1869 e da oggi è numero 58.

A cura di Alessio Morra

Il mese di febbraio del tennis si è aperto con tre tornei giocati in tre continenti differenti e su tre superfici diverse. L'argentino Baez è stato profeta in patria, conquistando Cordoba, Jannik Sinner è stato impeccabile a Montpellier e si è aggiudicato il settimo titolo della carriera, battendo Cressy. Mentre a Dallas c'è stata una clamorosa sorpresa. Perché in Texas si è imposto il cinese Yibing Wu, un giocatore che meno di un anno fa era oltre la 1800esima posizione mondiale e ora dopo aver riscritto la storia della Cina nel tennis è tra i primi 60.

Una scalata clamorosa quella di Yibing Wu, tennista classe 1999. Di anni ne ha ventitré, sono pochi, anche se gente più giovane di lui domina come Alcaraz (che è del 2003). Wu si è presentato a Dallas con un obiettivo chiaro, vincere più partite possibili. Dopo aver superato il primo turno ha battuto a sorpresa il canadese Shapovalov, scalpo pesantissimo, e nei quarti Mannarino. Già la semifinale era un traguardo notevole, l'ultimo cinese a raggiungerle era stato Pan Bing (a Seul nel 1995) Sabato si è superato Wu che ha sconfitto per la prima volta un top ten, il favoritissimo, Taylor Fritz, piegato con il punteggio di 6-7 7-5 6-4. Un momento storico perché Wu è diventato il primo cinese a qualificarsi per la finale di un torneo ATP.

Wu Yibing, con il cappello da cow boy, è il primo cinese a vincere un titolo ATP.

E domenica a Dallas ha battuto con il punteggio di 6-7 7-6 7-6 John Isner, due volte beniamino del pubblico, perché è americano e vive proprio a Dallas. Dopo oltre tre ore di gioco e dopo aver cancellato 4 matchpoint Wu ha festeggiato un successo che non dimenticherà mai, ma nemmeno chi segue il tennis. Perché a livello maschile non aveva mai realizzato un tale risultato, a differenza del campo femminile in cui c'è stata Li Na due volte campionessa Slam.

La cavalcata di Wu Yibing è veramente clamorosa. Una galoppata vera e propria e ora ci si chiede dove possa arrivare questo ragazzo che dovrà disputare ancora le qualificazione per qualche torneo prima di entrare a pieno titolo in appuntamenti importanti. Di sicuro i successi su Shapovalov, Fritz e Isner non sono arrivati per caso.

Wu abbraccia John Isner dopo averlo sconfitto nella finale dell’ATP di Dallas.

Il 21 marzo del 2022 la sua classifica era altissima. Wu era numero 1869 ATP, navigava lontano dai primi e forse, pur immaginandolo, non sognava di certo un ingresso così trionfale tra i primi 60 dopo undici mesi esatti. Tre challenger vinti (a Orlando, Rome e Indianapolis) gli hanno fatto scalare concretamente la classifica, lo scorso agosto si è qualificato per gli US Open, dove ha superato due turni. Altro risultato notevole considerato che era dal 1959 con un tennista cinese non passava un turno in uno Slam maschile.

Il 2022 lo ha chiuso al numero 116 e in questa stagione ha perso al primo turno degli Australian Open prima di qualificarsi per la finale del challenger di Clevaland, risultato che lo ha portato per la prima volta tra i primi 100. Ora il boom con il successo a Dallas e la posizione numero 58 ATP. Gli avversari lo aspetteranno al varco. Di sicuro il tennis ha un nuovo protagonista, che vuole continuare a vincere e vuole battere una sfilza di record.