La reazione di Jannik Sinner quando vede il suo nome nel tunnel degli Australian Open: è una macchina Jannik Sinner si sta preparando per gli Australian Open, che inizieranno dal 12 gennaio, mostrando una concentrazione totale. Nel sottopassaggio della Rod Laver Arena, di fronte al proprio nome nella “Walk of Champions”, la sua reazione non è passata inosservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Jannik Sinner è pronto per gli Australian Open che ha conquistato lo scorso anno e che inizieranno il prossimo 12 gennaio. Un avvicinamento che il n.1 del ranking mondiale sta preparando con il primo appuntamento previsto per il 7 gennaio in un match esibizione, contro l'australiano Alexei Popyrin e seguito, il 10 gennaio, dal match contro Stefanos Tsitsipas. A distanza di una settimana dal torneo, la concentrazione di Sinner è già a livelli massimali e un episodio ha confermato il tutto: quando si è imbattuto nel suo nome tra i campioni che hanno fatto la storia degli AO, ha avuto una reazione minima, accennando un semplice fugace sorriso, senza perdere il suo proverbiale self control.

La reazione di Sinner vedendosi nella "Walk of Champions" degli Australian Open

Dopo aver trascorso le feste in famiglia e con i propri amici, Jannik Sinner è sbarcato a Melbourne per allenarsi in vista dell'Australian Open 2025 all'interno della Rod Laver Arena. Tutta l'attenzione della viglia è riposta per il numero uno al mondo che dal suo arrivo in Australia non è stato perso di vista praticamente un attimo. E un episodio particolare non è sfuggito alle telecamere all'interno del tunnel che portava al Centrale per il suo primo allenamento.

Tra i vari totem luminosi con i campioni che hanno scritto la storia degli Australian Open che costeggiano il sottopassaggio, in ultimo Sinner si è imbattuto anche nel proprio nome nella "Walk of Champions". Ma la sua reazione è stata minimale: "Non male" ha commentato, accennando un sorriso dopo averci buttato una fugace occhiata per proseguire il suo ingresso. Ennesima dimostrazione della massima concentrazione che Sinner ha oramai abituato tutti a mostrare e che ha già acquisito per prepararsi al meglio mentalmente. Ben sapendo che tutte le attenzioni – e le pressioni – saranno rivolte principalmente a lui: una vera e propria "macchina" già pronta per le gare.

La preparazione di Sinner alla Opening Week: prima Popyrin poi Tsitsipas

L'avvicinamento agli AO 2025, rispetto all'anno passato è iniziato in modo differente, con Sinner impegnato nella Opening Week in programma proprio sui campi di Melbourne Park e in particolare sulla Rod Laver Arena. Con due match di esibizione il cui incasso sarà devoluto totalmente in beneficienza: l’esordio in tabellone il 7 gennaio (alle 6.00 ora italiana) contro il padrone di casa Alexei Popyrin, e poi venerdì 10 gennaio, pre-vigilia di inizio torneo, in cui affronterà Stefanos Tsitsipas.