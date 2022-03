La rabbia malata degli scommettitori del tennis, Gaio pubblica tutto: “Perché non muori?” Dopo essere stato sconfitto nel primo turno di un torneo di tennis Federico Gaio è stato pesantemente offeso sui social da chi aveva scommesso su di lui.

A cura di Alessio Morra

In questa settimana il circuito ATP fa tappa a Indian Wells è enorme per il primo 1000 della stagione, che potrebbe vedere al via anche Djokovic, che spera di avere un'esenzione. Ma si disputano, come ogni settimana, i tornei challenger e c'è stato un incontro che ha ottenuto una incredibilità notorietà a livello mondiale, un match del torneo di Roseto degli Abruzzi tra l'italiano Federico Gaio e il croato Nino Serdarusic. Gli echi di quella partita a distanza di giorni ancora si sentono, per due motivi diversi e molto particolari.

Un video finito in tendenza sui social network ha portato quasi subito all'attenzione la sfida tra Gaio e Serdarusic. In quelle immagini si vede il giocatore croato ‘rubare' un punto. In un lungo scambio Serdarusic si ferma, dicendo che il colpo dell'italiano è fuori, indica un segno che però è palesemente sbagliato. Se dall'altra parte del campo ci fosse stato McEnroe sarebbe successo di tutto, ma sarebbe bastato anche l'occhio di falco.

Quell'incontro Gaio finisce per perderlo in due set (6-2 7-5). Peccato, perché il tennista fiorentino, che due anni fa era stato a un passo dai primi 120 della classifica mondiale, giocava da favorito. Dopo quella sconfitta Gaio cerca di riordinare i suoi pensieri e prova anche a rilassarsi un po', prima del prossimo torneo da giocare. L'azzurro si collega ai suoi profili social e scopre di essere stato pesantemente offeso da parte di scommettitori che avevano deciso di puntare su di lui e che con il ko di Gaio avevano perso la propria sconfitta. Parole furiose, orrende, che ovviamente hanno toccato l'animo di Gaio, che nel day after ha deciso di rispondere a chi lo ha offeso.

Prima ha scritto un messaggio chiaro: "Non insultare altri per scelte prese da te. Assumiti le tue responsabilità. Il problema reale è che insulti una persona per qualcosa che hai scelto tu. Perché invece di scommettere su qualcuno, non scommetti su di te? Perché invece di insultare le persone, non inizi ad investire su te stesso. Non prendertela con altri per i tuoi errori. Hai sbagliato e l'hai scelto tu". Messaggio pubblicato sul profilo Instagram da Gaio, che ha poi anche pubblicato buona parte delle pesantissime offese che ha ricevuto.