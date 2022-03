Il tabellone degli Indian Wells 2022 di tennis: Djokovic c’è ma potrebbe dare forfait Dal 10 al 20 marzo si disputa il torneo 1000 di Indian Wells. In tabellone c’è anche Djokovic, che non è sicuro di giocare. Cinque italiani in gara, compresi Berrettini e Sinner.

A cura di Alessio Morra

Dal 10 al 20 marzo si disputa il primo torneo 1000 della stagione 2022 del tennis, a Indian Wells potrebbe giocare anche Novak Djokovic, ex numero 1 ATP, che spera di ottenere un'esenzione per entrare negli Stati Uniti. Djokovic è stato collocato nella parte bassa del tabellone con Zverev, Rublev e Berrettini, uno dei cinque italiani in campo in California. Nella parte alta invece sono presenti Medvedev, Nadal, Zverev, Sinner e Shapovalov. Berrettini, Sinner e Sonego entrano nel torneo dal secondo turno essendo inclusi tra le teste di serie. Fognini e Musetti invece giocheranno sin dal primo turno.

Djokovic è in tabellone, ma non si sa se giocherà Indian Wells 2022

Novak Djokovic è stato inserito nel tabellone del 1000 di Indian Wells, ma ancora non si sa l'ex numero 1 al mondo avrà la possibilità di entrare negli Stati Uniti. Djokovic spera di avere un'esenzione per sbarcare in California. I tempi sono molto stretti. Il torneo di singolare maschile prenderà il via giovedì 10 marzo e se il forfait dovesse arrivare prima il tabellone potrebbe essere rimodellato con Dimitrov, primo tennista fuori dalle teste di serie che verrebbe inserito al posto del serbo. I tempi potrebbero allungarsi comunque per il nove volte vincitore degli Australian Open che essendo testa di serie non giocherà prima di sabato e ha qualche giorno in più per ottenere l'esenzione.

Il tabellone degli Indian Wells 2022, gli avversari di Sinner e Berrettini

In tabellone dunque c'è anche Djokovic, che però negli Stati Uniti ancora non è arrivato. Va da sé che salterà il torneo verrà a crearsi un tabellone molto sbilanciato e non solo perché nella parte alta sono finiti i finalisti degli Australian Open e cioè il numero 1 del mondo Daniil Medvedev e Rafa Nadal. Nella parte alta c'è anche Sinner. Mentre in quella bassa sono presenti Djokovic, Tsitsipas, Rublev e Matteo Berrettini testa di serie numero 6.

Indian Wells come i tornei dello Slam ha trentadue teste di serie che sono esentate tutte dal primo turno, che salteranno quindi Berrettini (numero 6 del seeding), Sinner (11) e Sonego (31). Nel complesso gli italiani in gara sono solo cinque. A Berrettini, Sinner e Sonego si aggiungono Fognini e Musetti, reduce dal grande successo in Coppa Davis.

Fognini – Andujar

Musetti – Giron

Sinner è già al secondo turno, affronterà il vincente di Kwon – Djere

Sonego è al secondo turno in cui sfiderà il vincente del derby francese Rinderknech – Bonzi

Berrettini è al secondo turno e se la vedrà con Humbert o con un qualificato.

Il programma completo degli Atp Indian Wells 2022 di tennis: il calendario delle partite

Si sviluppa in 11 giorni il torneo 1000 di Indian Wells che inizierà giovedì 10 marzo e terminerà domenica 20 marzo. Il primo turno si disputerà su due giorni e non scenderanno in campo le teste di serie. Sabato 12 e domenica 13 marzo invece toccherà ai big che faranno il loro esordio. Spalmati su due giorni anche gli incontri del terzo turno. La giornata più intensa sarà quella degli ottavi di finale che si giocherà tutti assieme mercoledì 15 marzo, poi due giornate dedicate ai quarti, le semifinali il 19 marzo e la finale domenica 20 marzo.

Giovedì 10 marzo – Primo turno

Venerdì 11 marzo – Primo turno

Sabato 12 marzo – Secondo turno

Domenica 13 marzo – Secondo turno

Lunedì 14 marzo – Terzo turno

Martedì 15 marzo – Terzo turno

Mercoledì 16 marzo – Ottavi di finale

Giovedì 17 marzo – Quarti di finale

Venerdì 18 marzo – Quarti di finale

Sabato 19 marzo – Semifinali

Domenica 20 marzo – Finale

Dove vedere gli Indian Wells 2022 in TV e streaming

Il torneo californiano sarà trasmessa in diretta TV solo da Sky. Sarà possibile seguire anche in chiaro il 1000 di Indian Wells su Supertennis, che potrà mandare in onda ogni giorno un incontro in differita. Sky detiene i diritti TV di tutti e nove i tornei 1000 del 2022. Indian Wells sarà visibile anche in streaming, potranno farlo gli abbonati di Sky tramite SkyGo, ma anche coloro che hanno l'abbonamento a Now.