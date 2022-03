Berrettini soffre, ma non sbaglia: batte Harris e vola agli ottavi a Indian Wells Missione compiuta per Matteo Berrettini che ha battuto in due set Lloyd Harris approdando così agli ottavi di finale del Masters 1000 americano per la prima volta in carriera.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini ha giocato a corrente alternata contro Lloyd Harris, ma alla fine è riuscito a strappare un successo pesante nei sedicesimi di finale di Indian Wells. Il tennista italiano, sesta testa di serie del tabellone, si è imposto contro il 32° giocatore al mondo con il punteggio di 6-4, 7-5. Per la prima volta dunque approda agli ottavi del Masters 1000 americano, un'iniezione di fiducia in vista del prosieguo del torneo e della stagione. Ora se la vedrà contro Kecmanovic che ha avuto la meglio su Van De Zandschulp. Un turno sulla carta ampiamente alla sua portata.

Quello visto contro Harris non è stato il miglior Berrettini. Il tennista italiano non è ancora al top, come dimostrato da alcuni passaggi a vuoto contro il sudafricano che nel turno precedente contro Bagnis aveva interrotto una striscia negativa di sette sconfitte di fila. Più solido nel primo set, in cui ha sfruttato la prima palla break, per chiudere 6-4, Matteo nel secondo ha fatto fatica arrivando ad un passo dal ko e dall'1-1.

Harris infatti è scappato via fino al 5-2, approfittando del momento no dell’azzurro troppo falloso e poco brillante. Anche il linguaggio del corpo ha tradito uno stato d’animo non tranquillo di Matteo, che però è stato bravo ad annullare 3 set point al sudafricano, rimontando fino al 5-5. Qui si è visto il miglior Berrettini, che con 5 game di fila ha chiuso il discorso imponendosi 7-5.

Insomma non una giornata al top della forma per il primo giocatore italiano nella classifica ATP, che è stato però bravo a restare sul pezzo anche nel momento più difficile. Una situazione che sicuramente rappresenta un buon punto di partenza per il prossimo match. Appuntamento ora a domani mercoledì 16 marzo, per trovare Kecmanovic (61° ATP) che ha superato in due set Van De Zandschulp (47). Il serbo non partirà con i favori del pronostico. L'Italia del tennis fa il tifo per Berrettini e per l'altro italiano Sinner che giocherà contro Kyrgios.