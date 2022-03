Kyrgios si vendica con Ruud, ma ora c’è Sinner: “Jannik mi ha scioccato, è infernale” Nick Kyrgios sfiderà Sinner agli ottavi di Indian Wells. Momento magico per l’australiano che si è preso una bella rivincita nei confronti del “nemico” Ruud.

A cura di Marco Beltrami

Nick Kyrgios sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Un avversario ostico per l'italiano reduce dalla vittoria in 3 set su Bonzi. L'australiano, che dopo i pochi tornei disputati è scivolato fino alla 132a posizione, è in gran forma come confermato dal successo sull'ottava testa di serie Casper Ruud. Una sfida tutt'altro che banale per Kyrgios che si è tolto una grande soddisfazione, superando uno dei suoi "nemici" nel circuito. Fiducia alle stelle dunque per il 26enne che ha rivelato di essere rimasto scioccato da Sinner dopo un confronto in doppio.

Kyrgios vince l'attesissima sfida con Ruud, e si prende la rivincita

Quello che è certo è che Jannik troverà di fronte un Nick con il morale al massimo. Kyrgios infatti si è tolto la soddisfazione di vendicarsi ai sedicesimi di Indian Wells di Casper Ruud. I due si erano affrontati in carriera in una sola occasione, a Roma nel 2019, ma quel match aveva dato il la ad una polemica infinita tra i due. Kyrgios venne squalificato nel terzo set, dopo aver perso completamente la testa. Racchetta distrutta, calci alla bottiglietta e sedia in campo per l’australiano costretto poi ad uno stop forzato di sei mesi. Il norvegese che comunque festeggiò il successo, definì l’avversario in modo pesantissimo, ovvero “un idiota in campo”.

I botta e risposta social tra Kyrgios e Ruud

È iniziata così una vera e propria faida sui social, con Kyrgios che rispose per le rime: “Ehi Casper Ruud, la prossima volta che hai qualcosa da dire, apprezzerei che me lo dicessi in faccia, sono sicuro che dopo non correresti così tanto con la bocca. Fino ad allora continuerò a guardare la vernice che si asciuga e poi ti guarderò giocare a tennis, noioso. Ma ancora, capisco anche perché devi tenere il mio nome in bocca, perché la gente non si rende nemmeno conto che giochi a tennis". Ruud aveva stuzzicato Kyrgios, chiedendogli provocatoriamente quale fosse il suo torneo preferito sulla terra (superficie poco gradita a Nick), ottenendo come risposta un laconico “Tua madre”. A seguire poi una battuta, sulle doti invece del norvegese sul veloce, non all’altezza di quelle sulla terra: "Rubi i punti in quei tornei".

La vendetta di Kyrgios e lo sfottò di Opelka che tira in ballo McGregor

Ecco perché il confronto di Indian Wells aveva un significato speciale per entrambi i giocatori. E Kyrgios dopo aver vinto si è lasciato andare ad uno sfogo in panchina, dopo essersi portato ripetutamente l'indice all'orecchio per sentire l'incoraggiamento del pubblico. Mentre si cambiava le scarpe, l'australiano ha urlato a favore di telecamera: "Non sento parlare adesso, nessuno. Fan***o, nessuno". Il video è finito sul profilo di Tennis TV e c'è stato chi ci ha scherzato su, come l'americano Opelka che ha taggato ironicamente una serie di lottatori, tra cui Conor McGregor, e anche le federazioni delle discipline di combattimento.

Le parole di Kyrgios su Sinner prima degli ottavi a Indian Wells

E ora attesa alle stelle per il confronto con Jannik Sinner, 10a testa di serie, in programma giovedì sera. Nick Kyrgios ha tutt'altra opinione di Sinner rispetto a quella su Ruud. Le sue parole in conferenza su Ruud sono emblematiche: "È un giocatore infernale, ha giocato eccezionalmente bene per un anno e mezzo, colpisce la palla con forza. Ci siamo incontrati una volta in doppio e sono rimasto scioccato dalla forza con cui colpisce la palla, dalla facilità con cui la colpisce .Di tutti i giovani giocatori, è il mio preferito. So di quale stile di tennis ho bisogno per competere, ma non ci penserò ora, andrò a casa e mi rilasserò, mi godrò il mio tempo libero"