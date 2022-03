Jannik Sinner vola agli ottavi di Indian Wells col brivido: lo ha salvato una Pepsi La sfida al francese Bonzi ha rischiato di essere compromessa per problemi fisici durante il primo set, quando l’azzurro ha chiamato un medical time-out.

A cura di Alessio Pediglieri

Jannik Sinner c'è: a Indian Wells gioca, lotta, soffre e batte in tre set un ottimo Benjamin Bonzi che lo ha messo in seria difficoltà soprattutto a inizio partita, quando ha dovuto fare anche i conti con un malessere fisico che lo ha costretto a chiamare l'intervento medico. Alla fine, Sinner ha potato a casa l'incontro vincendo il primo set 7-6, cedendo nel secondo 3-6 e chiudendo nel 3° 6-4.

L'altoatesino, che fin qui si è sempre comportato egregiamente al Master 100 di Indian Wells, conquista gli ottavi di finale in una sfida di oltre due ore e mezza contro il francese, 62° in classifica ATP, soffrendo più del dovuto soprattutto per una forma fisica non al cento per cento che lo ha messo in difficoltà ad inizio gara. Durante il primo set, poi conclusosi solo al tie-break a favore dell'azzurro, Sinner ha accusato problemi allo stomaco e continui giramenti di testa. Dopo aver ottenuto il break, ha perso subito la battuta cominciando a segnalare i primi fastidi. Costretto a richiedere un medical time-out, Jannik ha chiamato il fisioterapista che lo ha assistito senza trattamenti particolari a parte un veloce botta e risposta in cui Sinner ha scosso più volte il capo. Poi la decisione di proseguire: per ristabilire la situazione e recuperare gli zuccheri, Jannik ricorre ad una lattina di Pepsi che lo rigenera, permettendogli di vincere il set.

Sinner però non è in perfette condizioni, Bonzi sì e ci prova con una partenza rabbiosa nel 2° set che approfitta della falsa partenza dell'italiano, subito sotto di un break. Bonzi, praticamente perfetto al servizio, ha il merito di crederci e non concede più nulla annullando tre controbreak, mantenendo il vantaggio sul 5-3 e strappando nuovamente il servizio a Sinner per chiudere 3-6. Nell'ultimo set, Bonzi prova a recuperare al primo strappo decisivo che vede l'azzurro avanti 3-1: riesce a riprendersi però un solo break e alla fine deve cedere gli onori delle armi a Sinner che conclude 6-4 prendendosi gli ottavi di finale.

Adesso per il numero 11 ATP ci sarà la possibilità di recuperare: un giorno di riposo per rimettersi in forze fisicamente e continuare l'avventura a Indian Wells per giocarsi al meglio gli ottavi di finale, traguardo che aveva già raggiunto nella scorsa edizione. Se la dovrà vedere con Nick Kyrgios, wild card del torneo che ha vinto facilmente contro Casper Ruud, con un doppio 6-4.