La forza mentale di Sinner, perde contro Alcaraz e ha un solo pensiero: “Ci vediamo in palestra” Sconfitta difficile da digerire per Jannik Sinner nei sedicesimi del Masters di Parigi-Bercy contro Carlos Alcaraz. Il tennista italiano oltre a fare i complimenti all’avversario ha dimostrato grande professionalità e forza mentale, comunicando al suo angolo la volontà di allenarsi subito. La migliore cura dopo un ko.

A cura di Marco Beltrami

Quella contro Carlos Alcaraz è una sconfitta difficile da digerire per Jannik Sinner. Il predestinato spagnolo si è imposto in due set nel big match dei sedicesimi del Masters di Parigi con una prova quasi perfetta. Un ko che fa male soprattutto perché rischia di incidere nella corsa alle Atp Finals che ora si fa in salita per l'azzurro. Come reagire? Da grande professionista qual è, con una vera e propria lezione di sportività e professionalità. Già prima di uscire dal campo Jannik, dopo aver fatto i complimenti al suo avversario, ha subito dato l'appuntamento al suo coach Riccardo Piatti per un allenamento in palestra.

Non ha nascosto l'amarezza Jannik Sinner dopo il 7-6, 7-5 incassato da Alcaraz a Parigi-Bercy. La cura per alleviare la delusione è solo una per l'italiano, che non ha perso tempo per tornare al lavoro. Il talento italiano prima di rientrare negli spogliatoi ha rivolto alcune parole in direzione del suo angolo: "Ci vediamo in palestra". Il numero 9 della classifica Atp ha manifestato la volontà di allenarsi già in serata dopo le interviste di rito. Questo è il segreto della crescita dell'azzurro che poi davanti ai microfoni ha dichiarato: "C'è solo un modo per reagire, alzarsi e allenarsi. Sono dispiaciuto ma non devo dimenticare quanto ho fatto di buono negli ultimi mesi. Potevo fare bene anche qui ma fa parte del percorso".

Sinner che ha voluto guardare il bicchiere mezzo pieno, provando a pensare dunque alle cose positive e mettendo da parte la delusione per il doppio ko con Tiafoe e Alcaraz, ora aspetta i risultati di Hurkacz e Norrie per capire se andrà o meno alle Atp Finals: "Mi sono giocato buone chance e lo sapevo. Ma Alcaraz ha grandi meriti oggi". E a proposito di Alcaraz, grandi complimenti per lo spagnolo, che ha delle analogie su Sinner, relative alla grande professionalità e serietà: "Speriamo di poter giocare altre partite, giochiamo a livelli alti e siamo giovani. Abbiamo in comune il fatto di lavorare duramente, anche lui non si concentra su quello che dice la stampa. È così completo che è incredibile".