La donna più famosa degli US Open beve birra e non è una tennista: “Serena mi ha rubato la scena” Megan Lucky è la donna che ha conquistato la ribalta all’US Open per aver ripetuto un gesto divenuto virale: bere birra, tutto d’un fiato, in diretta TV durante i match del torneo americano. “Mi siete mancati, ragazzi”.

Megan Lucky beve il ’tradizionale’ bicchiere di birra all’US Open.

Ops… i dit it again. Megan Lucky lo ha fatto di nuovo. È tornata e non poteva passare inosservata. Le telecamere dell'US Open erano tutte puntate su di lei che nella scorsa edizione del torneo di tennis americano aveva attirato su di sé gli obiettivi per il gesto fatto in tribuna. Niente di provocatorio o scandaloso. Lo ha ripetuto anche quest'anno trasformandolo in una sorta di rito iniziatico, qualcosa che la tradizione impone e la goliardia rende anche più ironico.

"Mi siete mancati, ragazzi". Le parole della giovane che è in compagnia del fidanzato e assiste alle partite dello Slam. Quando la regia si accorge che lei è di nuovo lì ci vuole poco perché si conceda all'occhio magico delle TV. Megan guarda il compagno, sorride, annuisce e non si fa pregare. Si abbassa e tende la mano verso qualcosa che è ai piedi del ragazzo. Lo impugna e si mette in piedi, in bella vista.

La prima volta in diretta TV è stata nel 2021, Megan Lucky ha bevuto di nuovo un bicchiere di ’bionda’ in diretta TV.

Lei è tornata. Ma chi è? Non una star. Ma in qualche modo lo è diventata per quella bevuta di birra divenuta virale fatta d'un sorso, senza prendere fiato, dinanzi al pubblico, in diretta TV. E su Instagram ha fatto il pieno di follower.

Non era il primo bicchiere della giornata ma il secondo. Ne aveva mandato giù già un altro ma il video del primo non è stato ancora mandato on-line. È bastato il secondo per ricevere un invito speciale dal tennista francese, Benoit Paire: "Ok… l'anno prossimo faremo la stessa cosa insieme".

Tanta popolarità, però, ha provocato un effetto strano. C'è ancora qualcosa che non è sfuggito degli atteggiamenti della ragazza anche perché lei stessa ha fatto in modo che non passasse sotto traccia. Sul suo account di Instagram Megan Lucky ha condiviso un messaggio apparso un po' eccessivo nei contenuti.

Ce l'aveva (ironicamente) con Serena Williams che ha detto ufficialmente addio al mondo del tennis all'età di 40 anni. È stata l'ultima grande protagonista del tennis femminile internazionale con un notevole impatto sui media. Un evento che alla giovane assaggiatrice di birra ha portato via un po' di attenzione da parte del media. Le ha rubato la scena e un po' ci è rimasta male. Le parole usate a corredo della foto non sono proprio il massimo, a giudicare dal tono. Adesso che non c'è più la donna più famosa resta lei (che non è una tennista). Scherzi della birra.