La classifica del tennis cambia: l’ATP modifica due regole per il ranking, una è solo per i campioni

Anno nuovo e due piccole novità nella classifica ATP del tennis, che dal 2026 prevedono delle leggere variazioni, che al momento però non prevede cambi nella top ten e soprattutto nella contesa tra Sinner e Alcaraz, che restano distanziati di pochissimi punti. Il primo a beneficiare di questa novità è proprio un tennista italiano, Luciano Darderi che comincerà il nuovo anno nella top 25.

Quanti tornei verranno calcolati per la classifica ATP

Il Rulebook ATP (cioè il libro delle regole) presenta una novità riguardo il ranking ATP, che da tempo è una cosa molto cara agli appassionati italiani grazie a Sinner. I tornei che varranno per il calcolo della classifica saranno 18 e non più 19. Per la classifica si terrà conto quindi dei migliori 18 risultati stagionali (i big veri non li giocano nemmeno, ma tutti gli altri sì).

Cardini i quattro Slam e gli otto 1000 obbligatori, poi c'è Monte Carlo che non è obbligatorio. In più saranno contati i sei migliori risultati tra gli ATP 500 – dal 2026 ci sarà l'obbligo di giocarne come minimo quattro, uno dopo gli US Open – i 250, i Challenger, i tornei ITF, cioè i Futures e la United Cup. Gli otto tennisti che giocheranno le ATP Finals avranno incluso anche quel torneo e dunque ne avranno 19 nel ranking.

La seconda novità riguarda solo i primi 30 al mondo

Ma ce n'è anche un'altra che riguarda solo i primi 30 della classifica mondiale di fine anno, quindi fino 2025. Tutti loro potranno scartare tre punteggi (bassi) relativi ai tornei 1000 e sostituirli con i punti ottenuti in tornei di categoria inferiore, senza penalità. Questa regola vale pure per chi è fermo a causa di infortuni.

Luciano Darderi sale al numero 25 della classifica ATP, è best ranking.

Cosa cambia ora nella classifica ATP: Darderi è nella top 25

La classifica ATP non cambia di una virgola per la top ten. Con Alcaraz sempre davanti a Sinner con Zverev terzo che precede Djokovic, Auger-Aliassime, Fritz, de Minaur e Musetti ottavo, con Shelton e Draper sempre infortunato nella top ten.

Guadagnano una posizione Khachanov, che soffia il numero 17 a Lehecka, Munar, che sale al 33, e soprattutto Luciano Darderi che balza davanti a Griekspoor e diventa così numero 25 al mondo. Un traguardo fantastico per l'azzurro, grande specialista della terra rossa.