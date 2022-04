Kyrgios non sopporta più i suoi fan e perde la pazienza tra la folla: “Toglietevi di mezzo” Nick Kyrgios continua a far parlare di sé a Miami, questa volta per l’atteggiamento nei confronti dei suoi tifosi. Il tennista australiano ha perso la pazienza.

A cura di Marco Beltrami

Fino al match contro Sinner, Nick Kyrgios aveva fatto parlare di sé per il suo eccezionale stato di forma. Dopo la sconfitta negli ottavi contro il giocatore italiano, il tennis è passato in secondo piano visto che l'australiano è finito nell'occhio del ciclone per le sue intemperanze costategli una multa molto salata. Il suo show culminato in diversi scatti d'ira contro l'arbitro Carlos Bernardes con tanto di dichiarazioni al vetriolo nel post-match gli è costato circa 35mila dollari di ammenda, da sottrarre al montepremi collezionato tra singolare e doppio (qui la sua avventura con Kokkinakis si è fermata in semifinale). Oltre al provvedimento disciplinare, non sono mancate le critiche anche per atteggiamenti sgradevoli con i tifosi, che non sono sfuggiti alle telecamere.

Oscenità, condotta antisportiva (doppia sanzione) e abusi verbali. Questi i motivi costati a Kyrgios le multe comminategli dall'ATP dopo Miami. Il tennista già prima di conoscere il provvedimento si era lamentato in conferenza stampa, per il modus operandi dell'organizzazione che gestisce il circuito lamentandosi per il presunto utilizzo di due pesi e due misure. Si è sentito quasi perseguitato Nick, che ha accusato di questo anche l'arbitro Bernardes pesantemente insultato in campo per non essere riuscito a tenere a bada la folla.

A proposito di folla, le ultime immagini provenienti da Miami e rese di dominio pubblico da lasexta.com, hanno mostrato un Kyrgios a disagio con i fan presenti all'esterno dell'impianto americano. Dopo la sconfitta in doppio con Kokkinakis, il tennista di Camberra ha trovato ad attenderlo tantissimi appassionati che oltre a congratularsi con lui, gli hanno chiesto come sempre selfie e autografi. Kyrgios a più riprese ha chiesto loro di lasciarlo passare con un perentorio "Toglietevi di mezzo". Di fronte alla perseveranza dei presenti, il giocatore non si è comunque sottratto alle foto e alle firme, senza però sorridere mai, anzi dimostrandosi scocciato e quasi arrabbiato.

Le sue espressioni sono state tutte un programma, e niente lo ha spinto al sorriso, nemmeno quando si è presentato al suo fianco un giovanissimo tifoso. Kyrgios non vedeva l'ora di raggiungere il mezzo che lo avrebbe portato poi negli spogliatoi, allontanandosi da tutto. Quando vi è riuscito ecco il brutto gesto: dopo essersi reso conto di aver preso per errore un pennarello di un tifoso che gli aveva chiesto un autografo, lo ha gettato via in direzione del suo proprietario. Poca pazienza dunque per Nick che si è congedato da Miami nel peggiore dei modi.