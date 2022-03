Kyrgios risucchiato in un raptus di follia contro Sinner: “Dovrebbero licenziarti subito!” La partita vinta da Jannik Sinner agli ottavi dell’ATP Miami è stata contraddistinta da svariati momenti di tensione per le reazioni smodate di Nick Kyrgios: una furia contro tutti.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner giocando una partita splendida si è qualificato per i quarti di finale del torneo 1000 di Miami. L'azzurro ha ottenuto una vittoria di peso su Nick Kyrgios, genio e sregolatezza del tennis che sta attraversando un buon momento ma che contro Jannik non è riuscito a trovare le soluzioni vincenti. Ma durante l'incontro con Sinner, l'australiano è stato protagonista di un duello verbale con l'arbitro, che gli ha inflitto due penalità – ricevute in un momento determinante dell'incontro, e ovviamente dopo averle ricevute Kyrgios si è arrabbiato ancora di più.

Un inizio di 2022 splendido per l'australiano, ma anche per tantissimi appassionati di tennis che da anni lo aspettano e sperano che prima o dopo un grande trofeo lo vinca. Ha giocato bene gli Australian Open, ha vinto il titolo di doppio, e tra Indian Wells e Miami ha battuto giocatori di livello concedendogli le briciole, in California è stato battuto solo un super Nadal, qui invece ha trovato un Sinner regale. Sembrava su una nuvoletta Kyrgios, calmo come non lo era mai stato. Ma a fine primo set, dopo essersi trovato di fronte un muro invalicabile, l'australiano ha perso la testa e si è arrabbiato con l'arbitro Carlos Bernardes, che dopo aver fatto finta di nulla in un primo momento, lo ha punito nel mezzo del tie-break.

Cosa è successo a Miami tra Kyrgios e Bernardes? Il tennista si è lamentato con l'arbitro per le condizioni del campo dicendo che quelle del Grand Stand erano più lente rispetto a quelle del centrale. Kyrgios di questo ha accusato l'arbitro, che colpe ne ha. Poi mentre si stava giocando un punto importante, il walkie-talkie dell'arbitro ha iniziato a suonare in modo rumoroso e qui Kyrgios si è arrabbiato davvero e se l'è presa con l'arbitro: "Dovresti essere licenziato subito. Come è possibile? Un ottavo di finale a Miami, uno dei più grandi tornei e voi non sapete fare il vostro lavoro: è imbarazzante. Prendete un nuovo gruppo di arbitri questi non stanno lavorando".

I toni poi si sono alzati e Kyrgios si è infuriato ancora di più dicendo: "Questo è uno scherzo. Sbarazzatevi di tutti e ricominciate da capo. Lasciate gestire tutto a me, saprei fare un lavoro 100 volte migliore. Marketing, qualsiasi cosa, non avete idea di cosa dovete fare. Niente. Voi non sapete fare niente".

A quel punto Nick si becca un penalty point, e lo subisce in un momento determinante. Sinner va così sul 6-3, ha tre setpoint e sfrutta il primo. Kyrgios non si placa, parla con l'arbitro, lo apostrofa e spacca una racchetta. Bernardes è inflessibile e rifila addirittura un game di penalità all'australiano che, di fatto, perde il servizio senza battere. E va da sé che successivamente Kyrgios continua a dirne di tutti i colori all'arbitro, che però non lo penalizza ulteriormente – d'altronde l'ultima sanzione sarebbe stata la squalifica diretta. Sinner ha vinto una grande partita ed è ai quarti. Kyrgios, ahi lui, ancora una volta si è fatto notare per una discussione e per una sanzione (doppia in questo caso) che per i suoi grandi colpi.