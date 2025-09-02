Tennis
Kyrgios alla ‘battaglia dei sessi’ con Sabalenka, fa lo spaccone: “Mica mi devo impegnare al 100%?”

Il tennista australiano parla in un podcast della partita che ricalca quella avvenuta nel ’73 tra Bobby Riggs e Billie Jean King. Si giocherà a gennaio 2026 a Hong Kong: “Sono convinto che vincerò 6-2”.
A cura di Maurizio De Santis
Immagine

Nel 1973 la "battaglia dei sessi" calamitò davanti alla tv 50 milioni di persone negli Stati Uniti e quasi 90 milioni in tutto il mondo. A distanza di oltre 50 anni da allora, quando la 29enne Billie Jean King vinse la partita di tennis contro il 55enne Bobby Riggs all'Astrodome di Houston, Nick Kyrgios si dice pronto a mandare in scena il remake di quel match che avverrà a Hong Kong a gennaio 2026. Dall'altra parte della rete ci sarà una giocatrice d'eccezione: la numero uno al mondo Wta, Aryna Sabalenka. E qui l'australiano si aggrappa a facile ironia sessista e a sortite un po' da spaccone del tipo "vincerò 6-2" o ancora "pensi davvero che dovrò impegnarmi al 100%?" che lo aiutano a fare rumore.

Bublik a Kyrgios: "È buffo che pensi di vincere contro Aryna"

Per una volta, Kyrgios mette da parte la sua ossessione per Jannik Sinner. Però ha dinanzi a sé un interlocutore che dall'alto-atesino è stato ‘bastonato' (metaforicamente) agli US Open per com'è andato l'incontro: è Alexander Bublik, che ha riconosciuto tutta la forza del campione a margine di un incontro tremendo (è stato sconfitto 6-1, 6-1, 6-1). Nel video del podcast il tennista russo-kazako esprime perplessità sulla effettiva capacità di sconfiggere Sabalenka e aggiunge che, in rappresentanza della squadra maschile, sarebbe stato meglio scegliere qualcun altro… parole che non scalfiscono Kyrgios. Anzi… si esalta ancora di più.

"Sono davvero emozionato per quella partita – ha ammesso l'australiano – perché che giocherò contro un'avversaria che ha una grande personalità ed è una grande tennista". Con ogni probabilità la formula del match un po' lo aiuterà a resistere alla ‘tigre' bielorussa: lui ci spera, ne è certo. Bublik la pensa diversamente e durante il podcast glielo dice chiaro e tondo: "Sai, è davvero buffo che tu sia convinto di poter vincere contro Aryna",

Tennis

Tennis
