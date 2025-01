video suggerito

Kyrgios sputa altro veleno su Jannik Sinner, una foto fa rispuntare la sua ossessione: "Post dopato" Nick Kyrgios attacca nuovamente in pubblico Jannik Sinner, l'australiano lascia alcuni commenti al veleno sotto il post con foto del figlio di Leyton Hewitt che si era appena allenato con il numero uno al mondo: "Post dopato". Ma questa volta il tennista italiano risponde: un gesto silenzioso che vale più di mille parole.

A cura di Michele Mazzeo

Quella di Nick Kyrgios per Jannik Sinner è diventata ormai una vera e propria ossessione. Ogni qualvolta ne ha la possibilità il tennista australiano non esita a sputare veleno contro il numero uno del tennis mondiale con pesanti accuse e frecciate al vetriolo legate tra loro da un unico filo conduttore: la positività al Clostebol, assunto in maniera del tutto inconsapevole, dell'altoatesino. E dopo averlo fatto appena uscito dal campo nel match che ha segnato il suo ritorno al tennis giocato, il 29enne di Canberra è tornato a scagliare una nuova stoccata contro il 23enne di San Candido.

Questa volta il posto scelto per attaccare l'italiano è un post Instagram divenuto virale, sotto il quale ha commentato con un eloquentissimo "Post dopato" con tanto di emoji raffigurante una siringa per sciogliere i pochi dubbi.

Nello specifico il post sotto il quale Nick Kyrgios ha tirato l'ennesimo dardo velenoso contro l'attuale fidanzato della sua ex, la tennista russa Anna Kalinskaya, sempre con esplicito riferimento al caso doping risalente allo scorso anno, è quello pubblicato sul proprio profilo personale da Cruz Hewitt, figlio 16enne dell'ex numero uno del ranking ATP nonché attuale capitano della nazionale di Coppa Davis australiana Leyton Hewitt, contenente alcuni scatti che lo immortalano insieme a Jannik Sinner con il quale si era appena allenato sulla Rod Laver Arena di Melbourne dove, dal prossimo 12 gennaio, andranno in scena gli Australian Open.

Diversi i commenti lasciati sotto al post da Kyrgios. Dopo il già citato "Post dopato" infatti l'australiano ha aggiunto altre frecciate rivolte evidentemente al numero uno del mondo parlando però con l'autore del post: "Ti voglio bene Cruz, ma questo è pazzesco" ha difatti proseguito l'australiano che ha poi chiosato con un "Pensavo fossimo amici (con tante emoticon raffiguranti un cuore spezzato, ndr)".

L'ennesimo attacco di Nyck Kyrgios nei confronti di Jannik Sinner è andato in scena dunque sui social network. Ed è qui che è arrivata la risposta, silenziosa e di classe, da parte del tennista italiano che dopo l'ennesimo attacco pubblico da parte dell'australiano ha smesso di seguire i suoi account social. Un evidente segnale del fatto che, per quanto si sia fatto finora scivolare addosso tutto il fango scagliatogli contro dal classe '95 aussie, anche per lui adesso la pazienza è finita.