Kyrgios irrompe su una foto di Berrettini a torso nudo: usa Matteo per attaccare Sinner

A cura di Paolo Fiorenza

Non deve essere facile per Nick Kyrgios avere dentro di sé una tale ossessione per Jannik Sinner da sentirsi costretto a intervenire ovunque veda l'occasione per gettare fango sul campione altoatesino, continuando con la narrazione del dopato a dispetto di ogni evidenza contraria e soprattutto di esplicite e ripetute precisazioni della stessa WADA, che a margine dell'accordo che ha portato alla squalifica di tre mesi del numero uno al mondo ha ribadito la sua assoluta pulizia, integrità e correttezza. C'è solo responsabilità oggettiva per l'operato negligente del suo staff e nient'altro: Sinner ne esce a testa alta, ma Kyrgios non legge o non sa leggere. O forse non vuole, visto che vestendo i panni del nemico giurato di Sinner ha ritrovato quella popolarità che il tennis giocato (una sola partita, persa, negli ultimi due anni) non può più dargli.

Berrettini a torso nudo, Kyrgios piazza l'ennesima battuta velenosa su Sinner

E allora ecco la nuova battuta velenosa rivolta a Jannik, prendendo a pretesto un post su Instagram di Nothing Major Show, il podcast condotto dai due ex tennisti americani John Isner e Sam Querrey. Il post in questione mostra Matteo Berrettini a torso nudo: il romano è stato votato come il giocatore più ‘hot' dagli ascoltatori del podcast e tra i commenti è spuntato Kyrgios. "Anche senza clostebol!", ha scritto il 29enne australiano, rimarcando per l'ennesima volta la positività di Sinner allo steroide in questione. Una vera e propria ossessione da cui Nick non riesce a uscire, nonostante la verità sia tutt'altra.

IL commento velenoso di Kyrgios sotto il post che elegge Berrettini ‘The hottest'

Matteo Berrettini votato il tennista più ‘hot'

Quanto a Berrettini, protagonista incolpevole della vicenda e appena rientrato tra i primi 30 al mondo, questa settimana sarà impegnato a Indian Wells. Intanto si mette in bacheca un trofeo che nulla a che vedere col tennis, ma riguarda il suo aspetto, giudicato ‘bollente' da chi è attento anche all'estetica.

Il tabellone del sondaggio lanciato dal podcast Nothing Major Show

Nel tabellone tennistico proposto dal Nothing Major Show, Matteo è arrivato fino alla finale dopo aver superato Kukushkin, Shelton, Dimitrov: all'ultimo ballottaggio ha battuto Tommy Paul col 64% delle preferenze. Non sarà uno Slam, ma dispiacere non fa…