video suggerito

Sinner fatto fuori dagli Oscar dello sport, Kyrgios non aspettava altro: è l’ennesimo attacco Jannik Sinner dopo la sospensione di tre mesi per il patteggiamento con WADA è stato escluso dalle nomination per i Laureus Awards. E Kyrgios non ha perso occasione per attaccare. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha fatto discutere la decisione dei Laureus Awards di escludere Sinner dalle nomination per il premio di "Sportivo dell'anno". Una decisione figlia del caso Clostebol, con gli organizzatori che nonostante i risultati eccezionali ottenuti dal numero uno al mondo hanno tenuto conto della squalifica di tre mesi relativa all'accordo con WADA. E non poteva mancare nell'occasione il commento di Nick Kyrgios, sempre pronto a gettare fango sul giocatore italiano.

Sinner escluso dalle nomination per i Laureus Awards

Dunque nessuna candidatura per Sinner in quelli che sono considerati gli Oscar dello Sport. La spiegazione garantita dal presidente della Laureus World Sports Academy Sean Fitzpatrick chiarisce il loro punto di vista: "A seguito di discussioni da parte della Laureus Academy, è stato deciso che la candidatura di Jannik Sinner per il premio Laureus World Sportsman of the Year Award di quest'anno verrà ritirata. Abbiamo seguito questo caso, le decisioni degli enti globali competenti e, pur prendendo atto delle circostanze attenuanti coinvolte, riteniamo che il divieto di tre mesi renda la candidatura non idonea. Jannik e il suo team sono stati informati".

Kyrgios attacca Sinner, ancora una volta

Ovviamente mentre i tifosi di Sinner si sono indignati per la decisione e il diretto interessato, come sempre, non si è espresso preferendo il silenzio, è arrivata la solita reazione del nemico numero uno di Jannik. Nick Kyrgios non si poteva lasciare scappare l'occasione di attaccare per l'ennesima volta l'azzurro, che ha continuato a mettere nel mirino anche dopo l'accordo con Wada. Commentando su X un post sull'argomento, Kyrgios si è limitato a scrivere: "Credo che sportività significhi rispettare le regole".

Ennesimo affondo dunque del giocatore australiano che ancora una volta si conferma ossessionato dal nostro giocatore. E la sensazione, fondata, è che non abbia mai letto nemmeno una pagina dei documenti sulla vicenda.