video suggerito

Cosa c’entra la cena tra Sinner e Thiem con la squalifica di Jannik: potrebbe risolvere un problema Una foto che immortala Jannik Sinner a cena con l’ex tennista Dominic Thiem pubblicata sui social network ha scatenato speculazioni e ipotesi: l’austriaco potrebbe risolvere uno dei problemi dell’azzurro in questo periodo di squalifica. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Michele Mazzeo

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una semplice foto di una cena tra ex colleghi pubblicata sui social network ha creato grande fermento tra gli appassionati di tennis dando il via a speculazioni e ipotesi. A scatenarlo è stato l'ipotetico motivo dell'incontro tra Jannik Sinner e Dominic Thiem in un ristorante di Monte Carlo. L'italiano numero uno del mondo, in virtù del patteggiamento con la WADA per chiudere definitivamente il caso Clostebol, è al momento squalificato fino al prossimo 4 maggio e, fino al 13 aprile, non può allenarsi in centri federali e con tennisti tesserati con le federazioni. Il 31enne austriaco, ex numero 3 della classifica ATP, si è invece ritirato dal tennis professionistico al termine della passata stagione e in questo momento sta ridefinendo il proprio futuro.

Ed è evidente dunque che l'uno potrebbe fare al caso dell'altro. Non è un mistero infatti che Jannik Sinner , per continuare ad allenarsi con continuità e mantenere alto il livello del proprio gioco in questo periodo di stop forzato, sia alla ricerca di un campo su cui allenarsi (da ultimo ha ricevuto un "no" dal Contry Club di Monte Carlo, dove ha la residenza, perché quest'ultimo è affiliato sia alla Federazione monegasca che a quella francese) e di un tennista di alta caratura che possa fargli da sparring partner per il prossimo mese.

Spiegato dunque cosa c'entra la cena andata in scena nel Principato con Dominic Thiem, suo fratello Moritz (anche lui ex tennista professionista) e il suo manager Stefan Herzog (è stato lui ha pubblicare lo scatto sui social network che ha dato il là alle speculazioni) con la squalifica dell'altoatesino.

L'ex tennista austriaco sarebbe infatti lo sparring partner perfetto per Jannik Sinner in quanto si è ritirato soltanto da pochi mesi e ha giocato a livelli altissimi (oltre che essere un suo amico). E, pur non avendo attualmente tutti i requisiti necessari per ricoprire questo ruolo (pur essendo nella lista dei giocatori ritirati dell'ITIA, è ancora tesserato con la Federtennis austriaca) potrebbe facilmente ottenerli (al tesseramento con una federazione si può rinunciare in qualsiasi momento).