Sinner non potrà allenarsi nemmeno a Monte Carlo: Jannik cerca un campo, può trovarlo in Spagna Jannik Sinner nei prossimi quaranta giorni non potrà allenarsi nemmeno al Monte Carlo Country Club, che essendo affiliato a due federazioni non può dargli ospitalità. Si parla della Spagna per gli allenamenti del numero 1.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner è ancora alla ricerca di un campo dove allenarsi. Sembrava potesse farlo al Contry Club di Monte Carlo, dove ha la residenza, ma il Club è affilato sia alla Federazione monegasca che a quella francese e per questo non può ospitare il numero 1 ATP fino al 13 aprile. Probabilmente l'altoatesino si trasferirà in Spagna.

Sinner non si allenerà a Monte Carlo

Sinnerè stato sospeso per tre mesi, dopo l'accordo con la Wada per il caso Clostebol. Tornerà in campo a Roma il 4 maggio e potrà allenarsi dal 13 aprile in poi in un circolo affiliato all'ATP o all'ITF, e da quel momento potrà farlo con il suo staff. Fino a metà aprile invece dovrà allenrarsi in qualunque altro luogo. La caccia al nuovo campo d'allenamento è partita. Pareva quasi certo che i suoi allenamenti li potesse fare al Monte Carlo Country Club a Roquebrune, e invece non sarà così. Perché uno dei club più importanti e prestigiosi al mondo non solo è affilato a una federazione, ma a due, quella del Principato e quella francese.

Il Country Club smentisce la presenza di Jannik

L'ufficio stampa del Club dopo le indiscrezioni ha chiarito e spazzato via ogni tipo di dubbio: "Il Monte-Carlo Country Club è affiliato a tutte e due le federazioni di tennis: francese e monegasca, è un circolo privato ma non lo esonera dai suoi obblighi: affiliarsi alle due federazioni di tennis francese e monegasca. Monegasca perché è il Club di Tennis del Principato. Un Club di tale dimensioni non avrebbe potuto essere costruito sul territorio monegasco. Francese: perché si trova sul territorio francese a Roquebrune Cap Martin".

Sinner probabilmente si allenerà in Spagna

Sinner dunque cerca casa o meglio cerca un campo d'allenamento. Da giorni c'è una ridda di voci. Scartato il Principato di possibilità ne restano tante. Si parla di Dubai e degli Stati Uniti, ma quando tornerà a giocare lo farà sulla terra rossa e per questo l'ipotesi di Marbella resta quella