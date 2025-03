video suggerito

Kyrgios lancia la sfida a Sinner, è una cosa personale: c’è data e luogo dopo il rientro di Jannik Nick Kyrgios lancia il guanto di sfida a Jannik Sinner: dopo averlo infangato in tutti i modi per la vicenda della positività al Clostebol, l’australiano punta dritto al Foro Italico, per trasformarlo in un’arena. L’australiano pagherebbe di tasca sua per battere il campione azzurro proprio a Roma… Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

236 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nick Kyrgios ha vinto finalmente una partita a Miami a distanza di due anni a mezzo dal suo ultimo successo nel circuito – con in mezzo i due infortuni al ginocchio e al polso, quest'ultimo con conseguente operazione e dolore che tuttora lo tormenta – e questo probabilmente lo autorizza a cullare il sogno di battere sul campo il suo nemico giurato Jannik Sinner (in una guerra peraltro unilaterale tutta sua, in cui il campione azzurro non fa assolutamente nulla se non esserne incurante). Dopo aver gettato addosso al numero uno mondiale palate di fango, continuando a propalare fake news dandogli del dopato, imbroglione e quant'altro in seguito alla sua positività al Clostebol poi risoltasi nel patteggiamento di tre mesi di squalifica solo per responsabilità oggettiva per l'operato del suo staff, il 29enne australiano si immagina come il giustiziere dell'altoatesino al suo ritorno in campo dopo lo stop: l'appuntamento col rientro agonistico di Sinner è noto, il torneo di Roma che inizia il prossimo 8 maggio. Ebbene Kyrgios punta ad esserci anche lui.

Kyrgios alle prese con una risalita molto difficile: ha vinto una sola partita dal suo rientro

Nick quest'anno ha ripreso a giocare dopo la lunga riabilitazione di un anno e mezzo seguita all'operazione al polso, ma le cose non sono andate finora come lui sperava: tre sconfitte al primo turno a Brisbane (battuto da Perricard), all'Australian Open (Fearnley), a Indian Wells (van de Zandschulp). Poi finalmente la vittoria a Miami su McDonald, salutata con commozione. Una gioia durata poco, visto che già al secondo turno dell'ATP 1000 che si gioca in Florida Kyrgios ha nuovamente perso, per mano del russo Karen Khachanov: primo set lottato e perso al tie-break, poi un impietoso 6-0 incassato nel secondo.

Nick Kyrgios stringe la mano a Mackenzie McDonald dopo averlo battuto al primo turno di Miami

La grande tentazione di Nick: presentarsi a Roma, a casa di Sinner, per dare battaglia al Foro Italico

Il livello al quale ambisce di tornare l'australiano sembra essere molto lontano e i suoi perduranti problemi al polso appaiono una sentenza circa la grande difficoltà di assomigliare al vecchio Kyrgios che raggiunse la finale di Wimbledon nel 2022, giocando quell'anno il suo miglior tennis prima di soccombere agli infortuni. Ma Nick non molla e sogna il colpo di teatro: presentarsi a Roma – a 6 anni di distanza dall'ultima volta – e magari essere sorteggiato contro Sinner, o comunque fare strada nel torneo di casa di Jannik, davanti a un pubblico che prevedibilmente potrebbe prenderlo di mira. Kyrgios ha fatto balenare questa possibilità con un post su Instagram: "Fanculo! Dovrei andare a Roma?", scrive e chiede ai suoi tifosi, aggiungendo l'emoji della bandiera italiana.

Leggi anche Perché Jannik Sinner non sarà più numero 1 nella Race ATP dopo il torneo di Miami

La storia Instagram pubblicata da Kyrgios circa la sua partecipazione a Roma

Con tutta la stima per lui – e tennisticamente è tanta, tralasciando l'odiatore che invece suscita commiserazione – appare difficile che la risalita di Kyrgios possa avvenire sulla terra battuta, superficie che non gli è mai andata a genio e non si addice alle sue caratteristiche. Il punto è che – al di là del fatto meramente sportivo – presentarsi al Foro Italico, a casa di Sinner, e trasformarlo in un'arena in cui dover combattere contro tutto e tutti, è una tentazione davvero fortissima per l'ego smisurato di Nick…