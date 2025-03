video suggerito

Kyrgios costretto a cure speciali per giocare (e vincere) a Miami: “Ho preso 5 antidolorifici” Kyrgios torna a vincere dopo due anni e mezzo a Miami, e racconta le difficoltà legate al dolore al polso che lo costringono a trattamenti speciali. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

116 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nick Kyrgios a Miami è tornato a vincere una partita dopo più due anni e mezzo, e in particolare dall'ottobre 2022. Dopo il successo sul numero 101 del mondo Mackenzie McDonald, il tennista australiano che attualmente occupa la posizione 892 (sta sfruttando il ranking protetto), era sul punto di piangere. Difficile fare i conti con l'emozione della vittoria per lui che è stato sul punto di ritirarsi definitivamente a causa dei problemi al polso. Dopo il ritiro di Indian Wells per il forte dolore all'articolazione, Kyrgios ha dovuto prendere ulteriori provvedimenti per restare in campo e vincere.

Kyrgios batte McDonald a Miami e resiste al dolore al polso

Solo una settimana fa, Kyrgios usciva dal campo affranto prima della conclusione della sfida contro van de Zandschulp a causa dei dolori lancinanti a quel polso che ha necessitato anche di un intervento chirurgico per tornare a posto. Ecco allora che quando McDonald ha spedito la palla fuori sul match point a suo favore, il giocatore aussie è stato sul punto di commuoversi: "Non mentirò, ero piuttosto vicino a piangere in campo. Penso solo agli ultimi due anni, e sono stati piuttosto brutali, a dire il vero. Sono stato ingessato per 12 settimane, non riuscivo a muovere il polso, e i chirurghi dicevano che non avrei mai più giocato".

Lo scetticismo di Kyrgios sul possibile ritorno in campo

Eppure dopo quasi 900 giorni di digiuno è arrivata di nuovo la vittoria per Kyrgios. Un sollievo per il tennista ex finalista di Wimbledon che ha sentito intorno a sé tanto scetticismo: "Ascoltavo molto il rumore esterno, sul fatto che sarei stato o meno in grado di giocare a questo livello e vincere. Giocare è una cosa, ma vincere le partite è un'altra cosa. Quindi sì, non ci posso credere". Ma come ha fatto Kyrgios a resistere al dolore al polso nell'esordio a Miami?

Come ha fatto Kyrgios a resistere al dolore al polso, trattamento speciale

Dopo il ritiro di una settimana fa, Kyrgios si è completamente fermato per 4 giorni prima di ricorrere alla fisioterapia. Per cercare di sentire il meno possibile il fastidio dei postumi dell'infortunio, il giocatore ha ammesso di essersi preso cinque antidolorifici prima di scendere in campo. Vincere aiuta a vincere, ma la strada resta in salita per Kyrgios: "Questo mette un po' più di benzina nel serbatoio… ma devo essere realista. Vedrò come si comporterà il mio polso domani. È una faticaccia qui fuori". Ad aspettarlo c'è il russo Khachanov