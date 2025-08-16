Jasmine Paolini in semifinale a Cincinnati, battuta Gauff con soli 7 vincenti: il piano ha funzionato

A Cincinnati Jasmine Paolini si è confermata una vera e propria bestia nera per Coco Gauff in questo 2025. Per la terza volta infatti l'azzurra ha battuto la numero due del mondo, la prima su un campo in cemento, qualificandosi per la semifinale. 2-6 6-4 6-3 per Jas che, dopo un inizio difficile, ha preso le misure all'americana che è andata nel pallone. 62 i suoi errori non forzati, con Paolini che ha trionfato con appena 7 vincenti all'attivo. Domenica affronterà Kudermetova in semifinale.

Paolini in semifinale a Cincinnati, come ha vinto contro Coco Gauff

Tanto è bastato alla tennista italiana che ha concesso il bis dopo la finale del WTA 1000 di Roma contro Coco. Si tratta per lei della terza semifinale dell’anno in questo tipo di eventi, con la nona vittoria contro una top ten. Solito piglio battagliero per Jasmine che ha poi spiegato come è riuscita a vincere un match iniziato decisamente male, con il primo set perso 6-2: "È stato davvero difficile, Coco stava giocando in modo incredibile, e all’inizio io cercavo solo di correre e mettere la palla dentro il campo, ma era davvero dura, sapete. Penso che dopo un po’ ho iniziato a sentire meglio la palla perché le condizioni di sera sono un po’ diverse. Ho cercato di lottare su ogni punto, e ha funzionato, quindi sono davvero felice".

L'intervista di Jasmine Paolini dopo la vittoria con Gauff

Con il passare dei game, il match si è trasformato in un disastro per Coco Gauff che ancora una volta ha dimostrato di soffrire il gioco dell'avversaria, andando nel pallone. E nemmeno il fatto di essere comunque l'atleta di "casa" l'ha aiutata. Paolini infatti a fine match ha voluto ringraziare comunque il pubblico, comportatosi sempre correttamente: "E grazie anche per aver fatto il tifo per me, perché, sapete, sono qui negli Stati Uniti, quindi, insomma… Coco è di qui, ma grazie comunque per aver tifato anche per me".

La caduta di Paolini e la semifinale in doppio

L'avventura a Cincinnati della prima giocatrice d'Italia dunque continua, e su due fronti: singolare e doppio (con Errani) per Jasmine Paolini pronta a giocare due semifinali. Inarrestabile insomma il "motorino" azzurro che si è presa anche un bello spavento in avvio di terzo set, quando è stata vittima di una caduta con una piccola distorsione alla caviglia, fortunatamente senza apparenti gravi conseguenze.

Ma dove trova tutta questa energia per giocare così tanto Jasmine Paolini? Una domanda postale nell'intervista in campo, a cui la tennista ha risposto così: "Non lo so. Penso che… sapete, mi piace giocare a tennis, mi piace giocare anche in doppio, e domani ci saranno le semifinali in doppio, un’altra ora e mezza, spero non di più, di allenamento e partita di doppio. E, sapete, mi sto divertendo molto: resti nel torneo, giochi punti, e se vinci anche, è meglio. Ti dà energia per la partita successiva".

E ora testa alla semifinale contro Kudermetova, con la quale il bilancio è di 3-1 in favore della russa. Appuntamento a domenica. Prima però la semifinale in doppio, al fianco di Sara Errani