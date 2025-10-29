Jannik Sinner sta per compiere un’impresa mostruosa mai vista finora nella storia del tennis

I numeri non mentono, e quelli di Sinner confermano il suo eccezionale valore. Oltre a titoli e risultati, c’è un aspetto che certifica ulteriormente la sua eccezionalità in questa stagione. Jannik, infatti, è vicino a compiere un’impresa notevole, qualcosa di mai visto finora nel tennis che conta. In pratica, dati alla mano, il 24enne azzurro è il primo a livello del circuito ATP sia per percentuale di giochi vinti al servizio che per percentuale di giochi vinti in risposta.

Questo è quanto ha divulgato l’Association of Tennis Professionals, l’organo che gestisce e organizza il circuito professionistico maschile, attraverso le analisi di Infosys ATP Beyond The Numbers. Dal 1991, ovvero l’anno in cui si è iniziato a raccogliere queste statistiche, nessun tennista è riuscito a essere contemporaneamente in vetta alle speciali classifiche dei game vinti in battuta e dei game vinti alla risposta, ovvero i break portati a casa.

Sinner primo per percentuale di game vinti al servizio

Per quanto riguarda le percentuali in battuta, e fino al Masters 1000 di Parigi, in questa stagione Sinner vanta un 91,45% di giochi vinti. Nonostante un servizio considerato spesso non costante (con grandi miglioramenti però nelle ultime settimane), il campione italiano ha staccato tutti. Alle sue spalle anche due big server, specialisti del servizio, come Mpetshi Perricard e Opelka. Tra i primi cinque manca a sorpresa Carlos Alcaraz, reduce tra l'altro dal clamoroso flop a Parigi. Questa la graduatoria dei giocatori che hanno vinto più game al servizio:

Jannik Sinner – 91,45% Giovanni Mpetshi Perricard – 89,29% Taylor Fritz – 89,28% Reilly Opelka – 89,03% Novak Djokovic – 88,46%

Il primato per numero di break nel 2025

Rendimento superlativo anche alla risposta. In questo “fondamentale” sappiamo bene quanto Jannik sia bravo, al punto da essere spesso accostato a Djokovic. Curioso come, tra i primi cinque giocatori per percentuali di break, non ci sia — oltre a Sinner — nessuno della Top 5 dei migliori tennisti per giochi vinti in battuta. Questi i tennisti con i dati migliori in risposta:

Jannik Sinner – 32,68% Carlos Alcaraz – 32,55% Alex de Minaur – 30,14% Sebastian Baez – 28,72% Francisco Cerundolo – 28,68%

Bravo Sinner a migliorarsi molto rispetto alla scorsa annata, quando ha chiuso la stagione da numero uno. Ha fatto uno step in avanti sia al servizio che alla risposta, come confermato dai numeri: 91,5% contro 91,4% al servizio e 32,7% contro 28,3% in risposta. E chissà che lo score, alla luce di come sta servendo, non migliori ulteriormente in un finale di annata che potrebbe essere in crescendo, visto che si gioca su una superficie a lui molto gradita. Le premesse sono incoraggianti.