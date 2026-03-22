Jannik Sinner risponde con classe a Fonseca: “Ha ragione a dire che sono un robot. Detto da lui…“

Jannik Sinner ha risposto a Joao Fonseca dando ragione al talento brasiliano nel suo confronto tra l’azzurro e Carlos Alcaraz: “Lo ha detto dopo aver incontrato me e Carlos… io sono così, una spiegazione perfetta”

Jannik Sinner risponde a Joao Fonseca, il tennista brasiliano che è uscito al secondo turno del Masters 1000 di Miami, battuto da Carlos Alcaraz. E lo ha fatto con la sua consueta eleganza, confermando il pensiero del numero 39 del ranking che si è espresso nel paragone tra i due migliori tennisti al mondo con una espressione che non è piaciuta ai fan di Sinner, definito un "robot": "Descrizione perfetta" ha invece ribattuto Jannik, "ha ragione, io sono più il tipo che lo è".

Nessuna polemica, nessun confronto, nessun sassolino da togliersi dalla scarpa: Jannik Sinner accetta la definizione che Joao Fonseca ha fatto su di lui, nell'eterno confronto con Carlos Alcaraz, a caldo, nel post sconfitta contro lo spagnolo al 2° turno del torneo di Miami. Parole che avevano "ferito" i tifosi di Sinner che, ascoltando quelle parole, avevano accolto un pensiero atto a sminuire bravura, talento e capacità dell'italiano. Invece, il diretto interessato alla prima occasione ha messo di nuovo a tacere eventuali iniziali refoli di polemica, con la solita classe e lucidità di pensiero.

La risposta di Sinner a Fonseca: "Una spiegazione perfetta"

"Hai sentito cosa ha detto Joao Fonseca dopo il suo match riguardo al confronto tra te e Carlos Alcaraz?". La domanda in diretta TV è arrivata puntuale e precisa, senza giri di parole. E così anche la risposta di Sinner: "Sì, sì, ho visto. Voglio dire… lui ha ragione, sai? Io sono io, sono più il tipo che lo è… ma questo, sai, lo sappiamo già. Ha detto una cosa perfetta, penso che sia un punto di vista perfetto, sai. E poi, venendo da un giocatore che ha giocato contro di me la settimana prima [il riferimento è a Indian Wells quando Fonseca aveva perso negli ottavi in due set contro Jannik, ndr] e ora contro Carlos ecco, questa è stata la spiegazione perfetta".

Sinner ha così spento qualsiasi ulteriore speculazione su una dichiarazione che aveva suscitato qualche malumore generale da parte del tennista brasiliano. "E' un talento incredibile. Gli auguro solo il meglio" ha poi continuato Sinner parlando di Fonseca. "Sta giocando un livello incredibilmente alto di tennis. Credo che farà grandi passi avanti. Ha un team davvero molto valida alle spalle. Sembra anche una famiglia molto buona e questo è anche molto importante, e… sì, gli auguro solo il meglio. Sono un suo grande fan".

Le parole di Fonseca: "Sinner un robot, Carlos può fare tutto"

Ma cosa aveva detto Joao Fonseca da suscitare il malumore dei fan di Sinner e innescare l'effetto domino fino alle dichiarazioni dell'azzurro? L'astro nascente del tennis mondiale cui tutti predicono un futuro da top, non ultimo lo stesso Sinner, aveva perso al secondo turno del Miami Open contro Carlos Alcaraz poco dopo aver subito la medesima sorte contro Sinner. Da lì, un semplice paragone tra i due fenomeni: "Penso che Alcaraz abbia più soluzione rispetto a Sinner. Sinner è più come un robot che distrugge semplicemente la pallina e fa tutto alla perfezione. Carlos può fare tutto".