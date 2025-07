Jannik Sinner, l’uomo dei record: a Wimbledon la sua 5a finale Slam, mai nessun italiano prima di lui

Dopo il successo in semifinale su Djokovic, Jannik Sinner si è guadagnato la finale di Wimbledon dove affronterà Carlos Alcaraz. In attesa di sapere se sarà il primo italiano a trionfare sull’erba londinese, il n.1 al mondo si è preso altri primati assoluti che lo confermano tra i più forti di sempre.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner è stato perfetto anche sull'erba di Wimbledon. Dopo aver raggiunto l'atto finale sulla rossa di Parigi, il numero uno al mondo si è confermato nel torneo londinese, andandosi a prendere un posto in finale, dopo aver battuto Novak Djokovic, per affrontare ancora una volta l'avversario di sempre, Carlos Alcaraz. Un traguardo che proietta Sinner ancora più alto nell'Olimpo del tennis azzurro, diventando il primo a giocarsi ben 5 finali Slam e rilanciando la sfida al tennis mondiale, entrando nel ristretto giro di chi, nell'era Open, è riuscito a prendersi quattro finali Slam consecutive.

Sinner sfida Alcaraz a Wimbledon: è la 4a finale Slam consecutiva

Numeri da circo, per un protagonista assoluto, che ha confermato di essersi gettato alle spalle uno dei periodi più difficili in carriera, con il lungo stop nel patteggiamo con la WADA divenuto un ricordo sempre più sbiadito, così come i recenti problemi al gomito, di fronte alle prestazioni e ai risultati che Sinner sta ottenendo in campo. Con la finale di Wimbledon, in programma domenica 13 luglio contro Carlos Alcaraz, conquistata dominando in semifinale Novak Djokovic, ha scritto un nuovo capitolo della sua storia personale e del tennis.

Sinner è diventato il sesto a raggiungere quattro finali Slam consecutive nell'era Open. Entrando in un novero ristretto di campionissimi del calibro di Roger Federer (leader indiscusso dall'alto delle sue 8 finali), NovakDjokovic (che segue a 6), Rafa Nadal (a 5), e Rod Laver che con Andre Agassi, condividono le 4 partecipazioni con l'altoatesino.

I record di Sinner, dominatore del tennis italiano: superato Pietrangeli nel numero di finali nei Major

Se questi dati rispecchiano la grandezza internazionale di Jannik Sinner, ce ne sono altri che sul fronte nazionale lo confermano sempre più stella polare del nostro movimento. Di tutti i tempi. L'attuale numero 1 del mondo giocherà a Wimbledon la sua quinta finale Slam, traguardo che gli ha permesso di superare il mito di Nicola Pietrangeli, diventando l'italiano con più finali in assoluto nei Major in singolare.

Dopo Berrettini, Sinner prova a prendersi Wimbledon: sarebbe l'apoteosi per l'Italia del tennis

Sinner era già l'azzurro con più titoli Slam all'attivo in singolare maschile, avendone vinti tre, uno in più sempre su Nicola Pietrangeli e domenica potrebbe allungare ancora, prendendosi nel frattempo anche il piacere di affiancare Matteo Berrettini nel raggiungere la finale che, in caso di vittoria, lo confermerebbe ulteriormente sull'Olimpo degli dei del tennis italiano.