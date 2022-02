Jannik Sinner eliminato a Dubai: Hurkacz s’impone in due set e vola in semifinale Jannik Sinner è stato sconfitto con un doppio 6-3 da Hubert Hurkacz nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Dubai. Ora l’azzurro si concentrerà sulla Coppa Davis.

A cura di Marco Beltrami

Il torneo ATP 500 di Dubai è finito per Jannik Sinner. L'avventura del giocatore italiano si ferma ai quarti di finale, contro l'amico Hubert Hurkacz che si è imposto 6-3, 6-3. La 5a testa di serie del tabellone, è riuscita ad avere la meglio della quarta e dunque potrà giocarsi la semifinale contro Rublev. Il giocatore italiano non è riuscito a contrastare l'avversario in giornata di grazia soprattutto al servizio. Ora il bilancio dei confronti tra i due è a favore del polacco che passa a condurre 2-1.

Anche contro il polacco Jannik Sinner ha giocato in modo aggressivo, come accaduto nei precedenti match contro vinti contro Davidovich al primo turno e Murray agli ottavi. Questa volta però il tennista italiano ha trovato di fronte un giocatore molto solido, che si è mostrato cinico, senza mai ad offrire all'avversario possibilità sul suo servizio (basti pensare che l'azzurro non è mai riuscito ad arrivare a 40 nei game in risposta). Al contrario Sinner invece non è stato impeccabile, è si è reso protagonista di errori pagati a caro prezzo. È bastato un break a Hurkacz per chiudere il primo set 6-3.

Purtroppo per Sinner, le cose sono peggiorate nel secondo parziale quando è subentrata probabilmente anche un po' di preoccupazione. La quarta testa di serie del torneo, ha pagato la "fretta" che lo ha portato a cercare a tutti i costi di chiudere il punto prima del polacco nei pochi scambi effettuati, commettendo errori evitabili. Hurkacz è riuscito a breakkare subito Jannik, dimostrandosi ancora una volta implacabile in battuta.

Niente da fare dunque per Sinner che cede il passo 6-3 e dice addio alla possibilità di accedere in semifinale, salutando Dubai. Sarà Hurkacz invece a giocare il penultimo atto del torneo contro il russo Rublev, seconda testa di serie. Ora sono già noti i prossimi impegni di Jannik: appuntamento ad inizio marzo con la trasferta di Coppa Davis in Slovacchia, dove sarà il numero 1 azzurro alla luce dell'assenza di Berrettini e poi sarà la volta dei Masters 1000 americani di Indian Wells e Miami. Con la speranza che la cura Vagnozzi possa portare i suoi frutti.