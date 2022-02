Italia in Coppa Davis contro la Slovacchia senza Berrettini: l’assenza pesante ha un motivo Tra i convocati della Coppa Davis dell’Italia per la sfida contro la Slovacchia spicca l’assenza di Matteo Berrettini. Si tratta di una scelta concordata con Volandri. Ci sarà Sinner, Covid permettendo.

A cura di Marco Beltrami

È già tempo di parlare nuovamente della Coppa Davis, la massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile. Due mesi dopo la conclusione dell'edizione 2021 con il trionfo della Russia di Medvedev, è già tempo di tornare in campo per l'Italia la cui ultima avventura si è chiusa ai quarti di finale. Sono state ufficializzate sul sito della Federazione Italiana Tennis, le convocazioni di capitan Filippo Volandri per la sfida contro la Slovacchia, in programma il 4 e 5 marzo a Bratislava.

Sono 5 i giocatori che rappresenteranno i colori azzurri nel match valido per il turno di qualificazione alla Fase Finale della competizione che si giocherà sul veloce indoor della NTC Arena. Si tratta di Jannik Sinner, numero 10 della classifica ATP, Lorenzo Sonego (23°), Fabio Fognini (30°), Lorenzo Musetti (66°) impegnato proprio in questi giorni nel torneo ATP di Pune, Simone Bolelli specialista per il doppio. Per ora non c'è preoccupazione per Jannik dopo la notizia della positività al Covid che lo costringerà al forfait a Rotterdam, c'è tutto il tempo per recuperare.

C'è un'assenza che fa rumore ed è quella di Matteo Berrettini, che dunque dopo la fase finale della Coppa Davis 2021 a cui ha dovuto rinunciare per infortunio, dovrà rimandare il suo ritorno in campo in questa competizione dopo i match dell'ATP Cup. Come mai dunque il numero 1 del tennis italiano (6° nella classifica ATP) reduce dalla bella cavalcata agli Australian Open, culminata nella semifinale persa contro Rafa Nadal che ha poi vinto il torneo con l'ennesima impresa eccezionale della sua carriera, non ci sarà? Nessun problema fisico per il giocatore capitolino che abbiamo visto anche nelle vesti di superospite a Sanremo. Si tratta di una scelta condivisa con lo staff tecnico dell'Italia e con Volandri.

Come spiegato nella nota ufficiale, alla base del tutto ci sono gli impegni di Berrettini nei tornei in America Latina, precedenti alla Coppa Davis: "È una scelta che ho condiviso con i giocatori – ha sopiegato Volandri – Ancora una volta dimostriamo uno fortissimo spirito di squadra che credo possa fare la differenza. Matteo sarà sicuramente disponibile dal prossimo incontro nel caso in cui dovessimo vincere”. Berrettini dal canto suo ha spiegato: "D’accordo con noi giocatori, il capitano ha deciso che in questa occasione giocheranno Sinner, Sonego, Fognini, Bolelli e Musetti. Ovviamente farò il tifo per loro e li supporterò anche da lontano. Dobbiamo vincere per guadagnarci ancora una volta le finali, quando spero di tornare ad affiancare i miei compagni”.