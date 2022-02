Quando gioca Matteo Berrettini, le date dei prossimi tornei di tennis dopo Sanremo Matteo Berrettini dopo aver raggiunto la semifinale degli Australian Open è tornato in Italia e stasera sarà uno degli ospiti del Festival di Sanremo.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini è reduce da un grandissimo Australian Open. Il tennista italiano si è issato fino alle semifinali, in cui è stato battuto da Rafa Nadal. Ha vissuto un mese intenso in Australia Berrettini, che era rientrato alle gare dopo l'infortunio che lo aveva escluso purtroppo dalla prima edizioni delle ATP Finals di Torino. Ora Matteo sarà a Sanremo, dove è uno dei super ospiti della prima serata del Festival di Amadeus e Fiorello. Dopo la passerella sanremese, che si prevede senz'altro molto divertente, Berrettini riprenderà gli allenamenti in vista del prosieguo della stagione. Volerà ancora oltre oceano, ma stavolta giocherà prima in Brasile e poi in Messico e negli Stati Uniti.

Quando gioca Matteo Berrettini: l’azzurro in campo a Rio De Janeiro

Dopo le fatiche del primo Slam del 2022 Matteo Berrettini sarà in campo dal 14 febbraio nell'ATP 500 di Rio de Janeiro. Un torneo che non ha una grande tradizione, ma che negli anni si sta costruendo una grande credibilità. Si gioca sulla terra, e questo appuntamento fa parte dei tornei che si disputano in SudAmerica nel mese di febbraio. Una scelta particolare quella del tennista italiano, che abbandona il cemento, prima di ritrovarlo, ma in realtà c'è un motivo sentimentale per la partecipazione al torneo di Rio. Perché la nonna materna è brasiliana, nata proprio in un posto vicino a Rio de Janeiro, e se le norme per il Covid lo permetteranno anche Nonna Lucia potrebbe essere al fianco del nipote in Brasile.

I prossimi tornei di tennis di Matteo Berrettini

Quindi Rio de Janeiro sarà il prossimo appuntamento tennistico del numero 6 ATP, che poi si trasferirà in Messico per giocare il ricchissimo torneo di Acapulco, che avrà al via anche Nadal e Medvedev, poi volerà negli Stati Uniti per i tornei 1000 di Indian Wells e Miami, due tornei fondamentali per Berrettini che ripetendo le prestazioni dell'Australian Open potrebbe avere molte chance di andare avanti in tabellone.