Sinner annulla tre match point e batte Davidovich a Dubai: inizia bene il sodalizio con Vagnozzi Jannik Sinner ha superato in 3 set Davidovich Fokina a Dubai, dopo aver annullato 3 match point. Una prova di carattere per l’azzurro, reduce dalla separazione con Piatti.

A cura di Marco Beltrami

Ha rischiato grosso, ma alla fine è stato lui ad esultare. Jannik Sinner ha esordito con una vittoria al torneo ATP 500 di Dubai, battendo Davidovich Fokina con il risultato di 4-6, 7-6, 6-3. Inizia bene dunque per il tennista italiano il sodalizio con il nuovo allenatore Vagnozzi, dopo la separazione con Riccardo Piatti. Prova di carattere da parte di Jannik che ha provato a giocare in maniera più propositiva, prendendo la rete appena possibile. Il momento più importante del match è stato nel tie-break del secondo set, quando ha annullato 3 match point allo spagnolo 43° giocatore al mondo.

Sinner annulla tre match point a Davidovich Fokina

Il match valido per il primo turno del Dubai Duty Free Tennis Championships 2022 è iniziato nel segno dell’equilibrio, senza particolari sussulti. Sinner ha pagato a caro prezzo la prima palla break del match nel nono game, concedendo così il parziale a Davidovich Fokina 6-4. Secondo parziale più frizzante, con Sinner più aggressivo, ma vicino al tracollo: prima il break del 4-2 subito recuperato dopo un game lunghissimo, e poi un tie-break di grande sofferenza. Con coraggio e un pizzico di fortuna, Jannik ritrovatosi sotto 6-3, ha annullato 3 match-point, riportando il risultato in parità in termini di set. Quarto tie-break vinto su quattro in questo 2022 e urlo liberatorio per l'italiano, con lo spagnolo disperato in panchina.

Sinner vince in tre set e approva al secondo turno a Dubai

Nel terzo set, l'inerzia è ovviamente tutta dalla parte del giocatore italiano che infatti sfrutta l'occasione, mettendo alle corde Davidovich Fokina, e strappandogli il servizio nel sesto game. Jannik ha provato a variare maggiormente il suo gioco, effetti della cura del nuovo coach, e inevitabilmente è stato premiato nonostante le eccezionali doti difensive del suo avversario. 6-3 e tutti a casa, con l'azzurro che si è lasciato andare ad un'esultanza liberatoria.

Il prossimo avversario di Sinner a Dubai

Jannik Sinner conosce già il nome del prossimo avversario nel torneo di Dubai. Il tennista italiano, 4a testa di serie del tabellone, affronterà l'ex numero uno al mondo Andy Murray. Un solo precedente tra i due, in Svezia nel 2021, a favore dell'esperto britannico che è entrato in tabellone contro una wild card, e è reduce dalla battaglia contro il qualificato O'Connell.