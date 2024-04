video suggerito

Urlo improvviso di Sinner contro Khachanov: "Ragazzi tenetemi". Ma non è quello che sembra Jannik Sinner nel corso del match degli ottavi del torneo di Madrid con Karen Khachanov si è lasciato scappare una frase 'Ragazzi tenetemi', probabilmente rivolta al suo box.

A cura di Alessio Morra

Più forte del problema all'anca, Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del torneo 1000 di Madrid. Un successo ottenuto in rimonta con Khachanov e che pesa anche tanto nella classifica ATP perché l'italiano ottiene così anche 200 punti, utilissimi nella rincorsa a Djokovic. Ma durante l'incontro, per una volta, anche Jannik si è fatto sentire alzando la voce e dicendo una frase che non è passata inosservata, perché probabilmente al suo staff ha detto: "Ragazzi tenetemi".

Sinner batte Khachanov e vola ai quarti

Tra Monte Carlo e Madrid, Sinner ha fatto un richiamo di preparazione. Questo è certamente un torneo importante, un torneo 1000 che dà tanti punti, ma non è l'obiettivo principale di Jannik che dopo giocherà Roma e il Roland Garros, e guarda pure a Wimbledon e alle Olimpiadi. Sinner è volato in Spagna con l'animo tranquillo, sa che può guadagnare punti su Djokovic e può avvicinarsi così al numero 1.

Nel match degli ottavi con Kotov ha accusato un problema all'anca, ha continuato a giocare e ha vinto, ma non è al meglio. Ha fatto il pari e dispari a causa dell'anca, alla fine si è sentito bene e ha deciso di giocare contro Khachanov, avversario ostico. La partita è stata molto intensa, Sinner ha dimostrato tutto il suo valore, al netto del problema fisica, e nel terzo set si è imposto dopo 2h09′.

"Ragazzi tenetemi", Sinner si arrabbia a Madrid

Nel terzo set c'è stato un momento determinante. Sul 2-1 per Khachanov, Sinner è al servizio, sul 30-30. Jannik dice: "Ragazzi tenetemi". Probabilmente lo dice al suo box. Poco dopo è palla break per il russo, una situazione potenzialmente molto pericolosa, dalla quale però ne esce in modo straordinario, vincendo due punti favolosi, poi aggancia l'avversario e soprattutto lo sorpassa poco dopo con un break, che si rivelerà fondamentale.

Ma perché Sinner ha detto quella frase? Capirlo è molto difficile, se non impossibile. Lui in conferenza stampa non ne ha parlato. Conoscendo il suo carattere e l'enorme sportività è già raro sentir uscire dalla sua bocca qualunque tipo di parola durante un incontro, figuriamoci con un "Ragazzi tenetemi" Escludendo problemi di natura fisica, viene da pensare che con quella frase o abbia chiesto al suo team di sostenerlo, in un momento così delicato durante il terzo set, Oppure, e pare la versione più probabile, si sia innervosito per qualcosa che abbia fatto o detto il suo avversario.