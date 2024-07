video suggerito

Un creator fa la classifica dei tennisti più simpatici e antipatici a Wimbledon: Sinner è sempre lui Un ragazzo che segue il tennis in giro per il mondo ha avuto modo di incontrare una serie di tennisti a Wimbledon, tra questi pure Djokovic e Sinner. A tutti loro ha chiesto una foto. Quasi tutti ne sono usciti bene, uno è stato totalmente bocciato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Wimbledon è appena andato in archivio, ma gli echi del torneo di tennis più importante al mondo ancora risuonano. Stavolta se ne parla grazie a un ragazzo, un creator, che vive di tennis, lo segue in tutte le sue forme e che spesso si reca sul posto per vedere dal vivo incontri e protagonisti. Ai Championships, questo ragazzo ha avuto modo di farsi un selfie con una sfilza di tennisti, una ventina, e a ognuno di loro ha dato un voto complessivo, per disponibilità, modo di porsi e simpatia. Tra questi ci sono anche Sinner e Djokovic, ma pure Zverev, che è stato, per lui, il peggiore di tutti.

Gli incontri e le foto con Sinner e Djokovic

Sui social e sul web è conosciuto come ‘Fifth set (che sta per quinto set) tennis", è un creator che pubblica video e stories sul tennis. Questo ragazzo è volato a Wimbledon quest'estate, ha seguito diversi incontri e tanti allenamenti, che ha deciso di postare sui suoi canali e ha avuto modo di incontrare diverse personalità del mondo del tennis, su tutti l'ex numero 1 Novak Djokovic e il numero 1 Jannik Sinner. Oltre a Medvedev, Murray, Rybakina, Swiatek, Jabeur e Shelton.

Voto altissimo per Jannik, ma pure per Rune e Rybakina

Ha pubblicato su Instagram tutte le foto che ha fatto con protagonisti di oggi e di ieri (ha incrociato pure Hewitt e Kevin Anderson), oltre ad alcuni doppisti. E a ogni tennista ha dato un voto, la scala è stata quella classica – dall'1 al 10 – con però delle valutazioni che hanno superato la soglia. Djokovic e Sinner hanno avuto un meraviglioso: 15. Per il serbo il sorriso magico è stato decisivo.

Per Jannik determinante è stata l'educazione oltre all'umiltà. Buoni i voti anche di Rune e Medvedev, disponibile nonostante fosse assai impegnato. Mentre tra le tenniste voti altissimi per Jabeur (18) e Rybakina (17), per la quale ha parlato di aura di altissimo livello. Ma pure per Collins e Swiatek, che hanno ampiamente superato il dieci.

Zverev è stato il peggiore in assoluto

Tra i giocatori invece che hanno ricevuto sotto il dieci c'è anche Taylor Fritz, che ha pagato il mancato sorriso con cinque punti in meno. Voto 6 invece per Mannarino, noto per il suo caratterino, che ha grugnito quando lo ha incontrato e che ha alzato gli occhi al cielo quando il ragazzo gli ha chiesto la foto. Bocciato in modo totale invece Alexander Zverev, che era già finito nelle polemiche qualche mese fa quando un raccattapalle spifferò vizi e virtu dei tennisti a Indian Wells. Non ha avuto voto il tedesco, che è stato l'unico dei 23 tennisti che ‘fifhtsettennis' ha incontrato a rifiutare una foto.