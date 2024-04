video suggerito

Un raccattapalle fa i nomi dei tennisti più antipatici in campo: Sinner finisce su un'altra lista Uno "storico" raccattapalle americano ha parlato di Sinner e non solo, raccontando alcuni retroscena relativi al campo. Rispondendo ad altri utenti, ha rivelato quelli che a suo dire sono i giocatori più antipatici.

A cura di Marco Beltrami

In quanti vorrebbero essere in campo per vedere da vicino i match di Sinner, o degli altri big del tennis? Un privilegio consentito ai raccattapalle che, durante la loro frenetica attività, hanno la fortuna di essere a due passi dai campioni, a contatto con loro non solo durante le azioni di gioco ma anche nei momenti immediatamente precedenti e successivi alle partite. Proprio per questo ha riscosso un grande successo un'iniziativa di un ragazzo che dopo aver lavorato per tre anni come raccattapalle a Indian Wells ha deciso di assecondare la curiosità degli utenti della piattaforma Reddit sui giocatori visti dal vivo. E non sono mancate rivelazioni interessanti.

"Ho avuto tantissime esperienze davvero fantastiche e folli e sono felice di condividerle con chiunque sia curioso", così il raccattapalle si è messo a disposizione, pronto a raccontare quanto accaduto in campo, mentre operava in diversi tornei americani. Ovviamente ha voluto specificare che il tutto non è una verità assoluta, ma solo un resoconto della sua personale avventura nel tennis. Non poteva mancare per esempio una domanda sui giocatori più "antipatici" con i quali ha avuto a che fare nel circuito.

Il raccattapalle ha risposto, tenendo conto anche dei racconti dei suoi colleghi: "Il peggiore è stato Zverev che mi ha urlato contro per avergli dato la palla sbagliata anche se mi sembravano tutti uguali. Stava perdendo. Kyrgios ha quasi colpito in faccia il mio amico con la racchetta dopo la partita con Nadal. Norrie e lo stesso Zverev hanno entrambi urlato contro un ragazzo affetto da sindrome di Down. Alycia Parks continuava a dirci di "darle la fottuta palla"". E poi ancora: "Ho sentito dire che Mannarino è uno st***o, ma non sono mai stato in campo con lui. Shelton è scortese e sprezzante fuori dal campo, e in un certo senso egocentrico quando gioca. Djokovic diventa impaziente quando perde e qualche volta si scaglia contro i raccattapalle, ma di solito lo fa con gli arbitri".

Ci sono anche però giocatori più simpatici e graditi, con i quali il raccattapalle vorrebbe sempre ritrovarsi in campo: "La migliore è Coco Gauff ci ha chiesto di realizzare Tik Tok con lei, ma erano così brutti che non li ha mai pubblicati". E nella lista dei più gentili, oltre che carini, ci sono anche Sinner e Berrettini: "Sono sempre simpatici: Wawrinka, Alcaraz, Sinner, De Minaur, Sakkari, Gauff, Navarro, Nadal, Ruud, Ruusuvuori, Jabeur, Berrettini, Hurkacz, Humbert, Monfils". C'è poi un'ulteriore lista, quella dei simpatici ma solo quando vincono: "Djokovic, Fritz, Zverev, Rublev, Davidovich Fokina, Kyrgios, e Fognini".

E non manca una battuta per la sua collega più celebre, diventata famosa per il gesto di galanteria di Sinner a Indian Wells, quando si è fatto dare l'ombrello per ripararla dalla pioggia: "So che è rimasta entusiasta per tutto il resto della giornata. Quanto gradiva la possibilità di stare con Jannik? Prima 6.5, dopo il gesto 10. Lui le ha chiesto se giocasse a tennis, e da quanto tempo. Inoltre era curioso di sapere come ci muovevamo in campo. Io non ho avuto particolare interazioni con il tennista italiano, ma è stato gentile e rispettoso".