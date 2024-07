video suggerito

Il silenzio di Wimbledon viene spezzato da un boato del pubblico: Djokovic si blocca, poi capisce Novak Djokovic viene fermato da un boato improvviso del pubblico di Wimbledon durante il match contro Popyrin. Il serbo all’inizio non capisce poi si rende conto che era un urlo liberatorio dopo il rigore decisivo che ha mandato l’Inghilterra alla semifinale degli Europei 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Novak Djokovic era impegnato nel match valido per il terzo turno del torneo di Wimbledon contro Popyrin quando all'improvviso si è dovuto bloccare. Il tennista serbo viene fermato dal boato improvviso del pubblico. Un qualcosa di insolito durante una partita di tennis, specialmente sulla prestigiosa erba di Wimbledon. Le persone presenti al Campo Centrale per assistere alla sfida del serbo infatti non hanno resistito e sono esplosi in un urlo liberatorio quando Trent Alexander Arnold ha segnato il rigore decisivo che ha mandato l'Inghilterra in semifinale degli Europei.

Cosa è accaduto durante il match di Wimbledon tra Popyrin e Djokovic

La Nazionale di Southgate è riuscita ad avere la meglio sulla Svizzera ai quarti solo dopo la lotteria dei rigori e anche a Wimbledon quei minuti sono stati vissuti con grande intensità. Per un attimo Djokovic è passato in secondo piano nonostante lo spessore del serbo. Quest'ultimo inizialmente non aveva ben capito cosa stesse accadendo poi voltandosi rapidamente verso le tribune ha capito che si trattava di un'esultanza nei confronti della Nazionale di calcio inglese. Un momento inaspettato che ha fatto sorridere sia lo stesso Djokovic che Pooyrin.

L'arbitro fa fermare per un attimo la battuta del tennista australiano in attesa che tornasse il silenzio sul centrale. E così anche Djokovic si è divertito mimando il gesto del tiro a un pallone con i piedi. Popyrin si è prestato al siparietto col serbo facendo finta di parare quella conclusione. Insomma, momenti emozionanti per diversi motivi. Sull'erba di Wimbledon per un attimo si sono mescolati gli Europei 2024. Alle spalle di Djokovic si vede infatti molto bene come ci fossero diverse persone collegate col proprio smartphone per assistere ai calci di rigore.

Djokovic ha sentito il boato del pubblico durante il secondo set

Nel frattempo in campo il serbo aveva perso il primo set contro l'australiano col punteggio di 6-4. Nel secondo set Djokovic pareggia e chiude vincendo 6-3. Ed è proprio nel corso del secondo set sul punteggio di 4 game a 1 in favore del serbo che si consuma il simpatico siparietto in campo. Superato quel passaggio ora testa nuovamente all'erba di Wimbledon per concludere al meglio una partita che è sembrata subito molto difficile e complicata per Djokovic contro un avversario preciso e molto determinato.