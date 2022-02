Sinner in grande spolvero: Murray battuto, ai quarti di Dubai troverà l’amico Hurkacz Missione compiuta per Jannik Sinner a Dubai contro Andy Murray. Vittoria in due set per il tennista italiano che raggiunge i quarti. Affronterà il suo amico Hurkacz.

A cura di Marco Beltrami

Buone notizie dagli Emirati Arabi. Jannik Sinner ha conquistato i quarti di finale del torneo ATP 500 di Dubai battendo in due set Andy Murray, grande gloria ed ex numero uno al mondo. Il tennista italiano, 4a testa di serie del tabellone, si è imposto con il punteggio di 7-5, 6-2, prendendosi la rivincita con il 34enne britannico (numero 89 ATP), che nella scorsa stagione l'aveva battuto a Stoccolma. Buona prova del classe 2001 che regala una gioia importante all'Italia, dopo la sconfitta di Sonego e l'infortunio di Berrettini di poche ore prima da Acapulco. Jannik conosce già il nome del suo avversario, una vecchia conoscenza.

Jannik Sinner ha giocato un match molto più aggressivo rispetto a Murray, e appena ha potuto ha messo i piedi nel campo per mettere alle corde l'ex numero 1. Solo qualche errore di troppo a rete e di dritto sulle variazioni dell'avversario, gli hanno impedito forse di raccogliere più frutti dal suo gioco. Nell'undicesimo game però il tennista italiano non ha sbagliato niente, giocando in maniera perfetta e conquistando così il break a zero, che gli ha permesso poi di chiudere 7-5 e mettere il match sui binari giusti.

E infatti il secondo set, si è aperto alla grande per Jannik che ha subito piazzato il break che gli ha permesso di andare in fuga. Ancora segnali positivi da parte del nostro tennista, che ha variato il gioco sfruttando anche la soluzione del drop shot, un colpo su cui il nuovo coach Vagnozzi sta lavorando molto a quanto pare. Nonostante il proverbiale piglio di Murray che ha continuato a lottare punto su punto, Sinner ha continuato ad accelerare, strappando poi nuovamente il servizio al suo avversario. Alla fine tra gli applausi del centrale di Dubai, il talento altoatesino ha chiuso 6-2.

Dopo la prova di carattere con Davidovich, nuovi segnali positivi per Sinner che ora ai quarti affronterà il suo amico Hubert Hurkacz. Un confronto che non rappresenta certo una novità, quello con la 5a testa di serie reduce dal successo su Molcan. I due si sono affrontati in altrettante occasioni, la prima nel finale del Masters 1000 di Miami con il successo del polacco, la seconda alle Finals in Italia con la rivincità di Jannik. Ora il suo obiettivo è quello di passare in vantaggio nei confronti diretti.