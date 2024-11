Italia alle Finals di Coppa Davis 2024: tabellone e calendario delle partite a Malaga

video suggerito

Archiviate le ATP Finals, vinte magistralmente da Jannik Sinner, il tennis si appresta a vivere l'ultima settimana delle stagione 2024 con la Final 8 della Coppa Davis, in programma da martedì 19 a domenica 24 novembre. L'Italia con Sinner, Musetti e Berrettini difende il titolo vinto un anno fa ed è favorita, nonostante la Spagna schieri Alcaraz e Nadal, all'ultimo evento da professionista prima del ritiro. L'Italia sarà in campo giovedì 21 novembre contro l'Argentina per la partita dei quarti di finale.

Coppa Davis 2024, le partite dell'Italia: programma e calendario

L'Italia giocherà la prima partita della Davis giovedì 21 novembre, quando affronterà l'Argentina, a partire dalle ore 17. Dovesse vincere la squadra guidata da Volandri tornerebbe in campo per la semifinale sabato 23 novembre contro Stati Uniti o Australia, le nazioni che vantano il maggior numero di trofei. La finale si terrà invece domenica 24 novembre.

Giovedì 21 novembre: Italia-Argentina, ore 17

Sabato 23 novembre: vincente Italia/Argentina-vincente Stati Uniti/Australia, ore 13

Domenica 24 novembre: vincente Italia/Argentina/Stati Uniti/Australia-vincente Spagna/Olanda/Canada/Germania, ore 16

I convocati dell'Italia per le Finals a Malaga

Filippo Volandri, che da diverse stagioni è il capitano di Coppa Davis, è andato sul sicuro e ha scelto con Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, che si giocano il ruolo di secondo singolarista, e poi ha puntato sul collaudato doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Sono rimasti fuori Cobolli, Sonego e Arnaldi, protagonista un anno fa.

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Berrettini

Simone Bolelli

Andrea Vavassori

Il tabellone della Coppa Davis 2024

L'Italia è la testa di serie numero 1 ed è nella parte alta, gioca contro l'Argentina. Poi scendendo si trovano gli Stati Uniti e l'Australia, che daranno vita al quarto di finale più equilibrato. Nella parte bassa c'è invece la Spagna padrona di casa che se la vede con l'Olanda, non è una sfida totalmente scontata. Poi c'è Canada-Germania. Con i primi favoriti, nonché vincitori del trofeo due anni fa.

Italia-Argentina

Stati Uniti-Australia

Canada-Germania

Svezia-Olanda

Il calendario completo del torneo di tennis a Malaga

Martedì 19 novembre: Spagna-Olanda (ore 17)

Mercoledì 20 novembre: Germania-Canada (ore 12)

Giovedì 21 novembre: Stati Uniti-Australia (ore 10)

Giovedì 21 novembre: Italia-Argentina (ore 17)

Venerdì 22 novembre: vincente Spagna-Olanda/vincente Canada/Germania (ore 17)

Sabato 23 novembre: vincente Italia-Argentina/vincente Stati Uniti/Australia (ore 13)

Domenica 24 novembre: vincente semifinale 1-vincente semifinale 2 (ore 16)

Dove vedere la Coppa Davis 2024 in TV e streaming

La Coppa Davis anche in questa stagione si potrà seguire in diretta sia sulla Rai che su Sky. La TV di stato manderà in onda in chiaro tutti gli eventi. Le partite dell'Italia si potranno vedere su Rai 2, le altre tutte su RaiSport. Streaming in chiaro e gratis su RaiPlay. Sky invece per abbonati manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) le partite della Final 8 di Malaga. Streaming con Sky Go e NOW.