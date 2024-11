video suggerito

Quando si giocano le semifinali di Coppa Davis 2024 e contro chi può giocare l'Italia: le date L'Italia sfida l'Argentina per la qualificazione in semifinale di Coppa Davis. Nell'altra semifinale l'Olanda affronta la Germania. Tutto quello che c'è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia fa il suo esordio con l'Argentina nella Final Eight di Coppa Davis. L'obiettivo per Sinner e compagni è quello di conquistare la semifinale dove gli azzurri campioni in carica, affronteranno una tra Stati Uniti e Australia. L'altra semifinale sarà invece quella tra l'Olanda che ha battuto la Spagna, e la Germania. Appuntamento al 22 e 23 novembre per le semifinali di Coppa Davis. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Quando si giocano le semifinali di Coppa Davis 2024: data e orari

Il programma delle semifinali di Coppa Davis è già noto, così come gli orari. La prima semifinale, quella tra la Germania e l'Olanda si gioca venerdì 22 novembre a partire dalle ore 17, con il consueto programma dei due singolari più l'eventuale doppio. La seconda semifinale invece si disputerà sabato 23 novembre, questa volta a partire dalle 13 con l'incrocio tra le vincente di Italia-Argentina e USA-Australia. Date e orari:

Venerdì 22 novembre: Germania-Olanda – partire dalle ore 17:00

Sabato 23 novembre Semifinale: Italia/Argentina-Stati Uniti/Australia – a partire dalle ore 13:00

La possibile avversaria dell'Italia in semifinale: il tabellone

Il tabellone delle semifinali di Coppa Davis è già definito, in termini di percorso. In caso di vittoria contro l'Argentina, l'Italia dovrebbe vedersela con una tra Stati Uniti e Australia. Se passassero gli australiani potrebbe essere il replay della finale della scorsa stagione. L'altra finalista sarà la vincente di Germania e Olanda, che ha battuto la Spagna.

Dove vedere le semifinali di Coppa Davis in TV e streaming

Le semifinali di Coppa Davis si potranno vedere in chiaro su Rai 2. Le sfide saranno trasmesse anche in TV su Sky e in particolare su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Tennis. Streaming gratuito su Rai Play, e poi per gli abbonati su Sky Go. Possibile anche comprare il biglietto dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW.